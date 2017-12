Barryho šestky spodem? Pardubický Kent je dobře zná z Ameriky

„Umíme hrát mnohem líp, ale zvítězili jsme, a to je vždycky fajn,“ uvedl mladý Američan po druhém klání minisérie.

O triumfu Pardubic během zápasu nejspíš nikdo z více než pěti stovek diváků v hale ani na chvíli nezapochyboval, o účasti Beksy ve čtvrtfinále už vůbec. Ale než si Kentův tým vypracoval komfortní dvacetibodový a vyšší náskok, nějakou dobu to přece jen zabralo.

„Přispěla k němu naše těsnější obrana. Snažili jsme se přidat na agresivitě a vytvářet tlak na protihráče s balonem. A taky zrychlit jeho posouvání při našich kombinacích, což se nám později dařilo. Díky tomu jsme získali bodový polštář,“ líčil Kent.

Brno mohlo pardubického protivníka sotva něčím rozhodit. Za posledních pár týdnů se s ním Beksa utkala už potřetí - před pohárem jej totiž doma přesvědčivě zdolala i v lize. Nepatrné zakolísání přišlo jen minule v Brně, v první periodě.

„Zprvu jsme si je tam nechali trochu utéct. Ale teď jsme vyběhli na palubovku a nic podobného nepřipustili,“ srovnával Kent.

V průběhu střetnutí přihlížel i tomu, jak nedávná brněnská posila Canyon Barry hází šestky spodem, jako to kdysi v NBA dělával jeho slavný táta Rick. Neomylně - Canyon proměnil všechny čtyři pokusy.

„Rozhodně to zaujme, je to něco jiného,“ podotkl Kent. „Já jsem proti němu hrál na univerzitě, naše týmy byly ve stejné konferenci. Takže to znám. Jednoduše - děláte to, v čem jste dobří. Což je přesně tenhle případ,“ komentoval Barryho počínání.

Když je řeč o univerzitě: Kent ještě loni působil na James Madison University Virginia a přiznal, že mužský basketbal v Česku je oproti NCAA o dost náročnější.

„Hráči jsou tu mohutnější, silnější, zkrátka chlapi. I jejich basketbalové dovednosti jsou na vyšší úrovni,“ uvažoval. „Ale jinak myslím, že se mi postupně daří adaptovat se na hru, kterou po mně chce kouč ‚Ell‘ Sanders. Musím dřít každý zápas a snažit se týmu pomoci k vítězství,“ pokračoval.

Další příležitost k tomu bude mít v pátek od 17 hodin, kdy s Beksou nastoupí na palubovce Slunety Ústí nad Labem.