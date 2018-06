Světový parkur míří na Hanou. Loňský triumf obhajuje Opatrný

V roce 2017 přilákaly závody do Equine Sport Centra více než 130 jezdců s 330 koňmi, kteří reprezentovali osmnáct zemí. V silné konkurenci se zaskvěl Aleš Opatrný, který s Dimarem VD Looise Heide zvítězil v hlavní soutěži Grand Prix FEI World Cup, když v rozeskakování porazil pět dalších špičkových jezdců.

V areálu na Lazcích nebude chybět ani letos, aby se pokusil triumf obhájit.

„Do Olomouce se opět moc těším. Jsou to skvělé závody a panuje tam pokaždé výborná atmosféra i díky nádherné divácké kulise,“ uvedl Opatrný s tím, že díky předcházejícím červnovým startům v Cannes a Estorilu bude mít tentokrát v Olomouci pouze mladší koně.

„Do velké túry by to měli být osmiletý Chablou a devítiletý Clintgold. Oba to jsou velmi nadějní koně a věřím, že budou na parkurech německého stavitele Petera Schumachera předvádět velmi dobré výkony,“ těší se Opatrný, který společně s Annou Kellnerovou sbírá úspěchy jako člen týmu Prague Lions v prestižní světové sérii Global Champions League.

V přihláškách však figurují i další zvučná česká parkurová jména Ondřej Zvára (309. ve světovém žebříčku), Zuzana Zelinková (537.) a Kamil Papoušek (710.). Do první pětistovky jezdců se řadí ještě vedle Aleše Opatrného (248.) a Anny Kellnerové (482.) i Emma Augier de Moussac (388.), ta však v Olomouci s největší pravděpodobností soutěžit nebude.

Nejvyšší kategorií závodů Světového poháru v Olomouci je CSI3*, v jejímž rámci jsou vypsané tři túry - Silver Tour, Gold Tour a nejobtížnější Diamond Tour s výškou překážek do 160 centimetrů, která má pro letošek v hlavní soutěži Grand Prix navýšenou dotaci ze 40 na 50 tisíc eur.

„Díky navýšení finančních cen budou jezdci bojovat o více bodů do světového žebříčku Mezinárodní jezdecké federace. Dostáváme se tím totiž o úroveň výše do Ranging Group C,“ uvedla prezidentka závodů Barbora Valštýnová.

Kromě dotací a bodů do Světového poháru půjde jezdcům i o další odměny. „Jezdci ve Velké ceně budou usilovat ještě o splnění kvalifikačních limitů pro letošní Světové jezdecké hry v americkém Tryonu nebo na mistrovství Evropy v nizozemském Rotterdamu 2019. Kvalifikační soutěže jsou vypsané i v kategoriích pro juniory a mladé jezdce. Junioři budou bojovat o potenciální účast na evropském šampionátu ve francouzském Fontainebleau, jezdci do 25 let pak do letošního finále European Youngster Cupu U25,“ doplnila ředitelka závodů Klára Damborská.

Během čtyř dnů uvidí diváci necelé dvě desítky soutěží. Organizátoři slibují řadu zajímavostí a novinek. U kolbiště také vznikne nová věž rozhodčích, která poslouží i jako kancelář závodů.

„Nová věž i show office budou prostornější a nabídnou komfortnější a modernější prostředí,“ doplňuje Veronika Michálková, ředitelka areálu Equine Sport Center Olomouc. Vstup po všechny dny Světového poháru je zdarma.