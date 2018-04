Tenisté jsou v Ostravě, trénují na Izrael. Vyhrajeme, očekává Navrátil

Čeští tenisté přijeli do Ostravy v kompletním složení. „A v tom nejsilnějším možném,“ řekl nehrající kapitán Jaroslav Navrátil. „Všichni hráči jsou v pořádku. Náš jediný cíl je důstojně se vrátit do světové skupiny.“

V týmu jsou Jiří Veselý, Lukáš Rosol, Adam Pavlásek, Václav Šafránek a Roman Jebavý.

Navrátil upozornil, že to nebude lehké, protože mladí kluci dosud zápasy v nynější I. euroafrické divizi nezažili. „Ale důležité je, že hrajeme doma a mohli jsme si zvolit povrch. Naši kluci na rozdíl od Izraelců vyrůstali na antuce, takže by to mohla být naše výhoda.“

To potvrdil Lukáš Rosol: „Antuka je dobrá volba, je to povrch, který jim bude nejméně sedět.“

Jiří Veselý podotkl, že má s antukou nejlepší zkušenosti. „Volbu povrchu a míčů kapitán tak nějak konzultoval se mnou. Jsem rád, že jsme se shodli na antuce. Věřím, že to je ten správný povrch, aby utkání dobře dopadlo,“ podotkl Veselý, který bude jedničkou.

„Jestli bude dvojkou Adam Pavlásek, nebo Lukáš Rosol, se uvidí podle tréninků. Na turnajích jsem kluky prakticky neviděl. Jen vím, jaké mají výsledky. Během týdne se ukáže, jak budou vypadat,“ řekl Navrátil.

Lukáš Rosol je po zranění už v pořádku.

„Naplno už trénuji dva měsíce,“ potvrdil Rosol. „Odehrál jsem už několik zápasů. Fyzicky jsem fit, bez bolesti, a tak věřím, že to tak bude nadále.“

Antuku v porubské hale si tenisté vyzkoušejí v pondělí.

V neděli trénují v nafukovací hale v areálu SC Ostrava. „Bude to těžký boj, protože mají Selu, který je zkušený daviscupový hráč, a Erlicha do debla,“ uvedl Jaroslav Navrátil. „Ale kvalita by měla být na naší straně, takže čekám, že vyhrajeme.“