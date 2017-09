Chci Litovel vrátit mezi elitu, říká házenkářský kouč Vávra

Nově složený tým vyhrál úvodní tři kola a vyrazil za jediným cílem. „Nechci hrát s Litovlí druhé housle, ale vytáhnout ji zpět nahoru,“ říká otevřeně charismatický Ivo Vávra.

Proč jste se rozhodl kývnout na nabídku z Litovle?

Je to pro mě výzva, vrátit Tatran do extraligy. Přišel jsem do prostředí, kde jsem v životě nebyl. Jsem tu měsíc a jsem spokojený a jsem rád, že jsem to udělal. Je tu spousta kluků, kteří na to mají, a spousta takových, kteří ještě potřebují nasbírat zkušenosti. Jsem stoprocentně přesvědčený, že postoupíme. Jsme lepší než Zlín, jsme lepší než Bystřice, tihle kluci na to mají.

I když se tým tak proměnil?

Odešlo nám přes tři sta gólů. Zbránek, Mičola, Hub, Bechný a další, to je dohromady 330 gólů. Na druhou stranu, tým se mění každý rok. Ti kluci si zvyknou. Možná to bude trvat delší dobu, ale až si vše sedne, tak je kluci nahradí. Jsou tu talentovaní dorostenci, až se otesají, půjde to.

Pracovat s mladými asi pro vás není nic nového.

Z Kopřivnice jsem na to zvyklý. Neustále dávám něco dohromady, takže mě nic nepřekvapilo. Na druhou stranu mohu říct, že je tu výborné zázemí. Management se snaží, je to tým z malého města, stejně jako Kopřivnice nebo Karviná. Diváci chodí, takže to má budoucnost. Je to práce, která za dva tři roky bude nést ovoce.

A bude kam sáhnout i v dalších letech?

Zdeněk Sleha tu výborně pracuje s dorostenci. Jsou tam čtyři hráči, kteří příští rok mohou hrát. Podhoubí tu je a nejezdím sem k ničemu, ale abychom pracovali. A tady všichni pracují.

Chcete se s Litovlí prosadit i v extralize?

Nepřišel jsem sem na rok. Minimálně dva tři roky bych tu chtěl zůstat. Když se nám to letos nepovede, určitě nebudu utíkat. S klukama jsme si řekli, že chceme postoupit. A byla by škoda vybojovat extraligu a jít pryč.

Musíte brát v tréninku ohledy na to, že tým není profesionální?

Jsem moc spokojený. Kluci fungují, musím je pochválit opravdu všechny. Samozřejmě musíme brát zřetel na to, že někteří pracují, jiní začnou chodit do školy. Ale pokud to bude tak jako teď, budu spokojený. Navíc tito kluci chtějí a to je důležité. Nejsou to žádní namistrovaní machýrci.

Takže zdravý tým?

Ti kluci nejsou zhýčkaní extraligou. Vědí, co mají hrát, kde je jejich místo, a to je perfektní. Toho si na nich vážím.