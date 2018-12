Kamarádství stranou, půjde o všechno, říká kapitánka Luzumová

„Přála jsem jim v každém zápase hodně štěstí. Teď ale musí jít kamarádství stranou,“ říká 29letá opora české reprezentace. „Tady jde o všechno.“



Házenkářky ve středu od 18 hodin vyzvou Německo v boji o účast ve čtvrtfinálové skupině. Postupu mezi dvanáct nejlepších Luzumové a spol. zajistí případná výhra a následná porážka Rumunska v utkání s Norskem.

„Doufám, že nám pomohou mezinárodní zkušenosti,“ věří Luzumová.



Německý kádr po loňském mistrovství světa prošel výraznou obměnou. Zkušené legionářky nahradily mladé házenkářky hlavně z bundesligy. V jedné z nejlepších soutěží světa ale nastupuje i celá řada českých reprezentantek.

„Může to být naše výhoda. Německá liga je velmi kvalitní,“ přidává Luzumová, čtyřnásobná vítězka bundesligy a nejlepší střelkyně i hráčka soutěže.



Bašného výběr na posledních dvou šampionátech vždy postoupil do další fáze turnaje: na ME 2016 ve Švédsku skončily házenkářky desáté, loni z Německa přivezly historické osmé místo. I tehdy o jejich pokračování rozhodl jediný duel. Stejný scénář se může opakovat i ve Francii.

„Doufám, že právě tenhle zápas se nám podaří. Němky nás určitě nepodcení. Trochu znám trenéra (Hank Gröner), který je výborný na přípravu a taktiku. Po této stránce na nás budou skvěle připravené,“ domýšlí Luzumová.



Poslední šampionát? Možná

Popáté hraje Iveta Luzumová na vrcholné akci. A znovu patří k tahounkám celého výběru. V úvodních duelech proti Rumunsku a Norsku nastřílela osm branek - s křídelnicí Veronikou Malou se tak dělí o primát nejlepší střelkyně týmu.

Kromě házenkářských povinností ale kapitánka reprezentace řeší i příjemné povinnosti. Zkoušky šatů, výzdobu, místo a další svatební nezbytnosti. V létě totiž plánuje svatbu s dlouholetým přítelem a fotbalistou Štěpánem Korešem.

„Už bych na to potřebovala asistentku,“ přidává s úsměvem. „Ale stále nemáme datum, ráda bych ho v lednu věděla.“



A ve 29 letech pomalu přemýšlí i o rodině.

„Bude mi třicet let, takže myslím, že už by na to byl správný čas,“ říká Luzumová.

Vnímá tedy nejlepší česká házenkářka šampionát ve Francii za dost možná poslední?

„Možná trošku ano, ale nechci předbíhat. Člověk neví, co bude za dva dny, natož za půl roku,“ vysvětluje. „Snažím si tady na šampionátu užít každý den, protože nikdy nevíte, jestli je to poslední vrcholná akce.“



Ve hře je i případný návrat po mateřské dovolené. „Nikdy nechci říkat, že pokud bych otěhotněla, pak je vyloučené, že bych se vrátila,“ říká Luzumová.