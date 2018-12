Konec v reprezentaci? Teď pokračuju. Vypadnutí ale mrzí, říká Luzumová

České házenkářky vedly 10:6. Znamenitě si plnily předepsané úkoly, osobně si každá hráčka hlídala soupeřku na střídačce od trenéra Jana Bašného slyšely především chválu.

„Do zranění Luzumové nám všechno fungovalo,“ řekl Bašný.

Jenže od doby, co se kapitánka a největší hvězda týmu přibelhala na střídačku v slzách a s bolavým levým loktem, hra týmu se úplně rozsypala.

S Němkami nakonec Češky prohrály 28:30 a na turnaji končí.

„Když házenkářka vidí, že nejlepší hráčka týmu brečí, tak ji to psychicky srazí,“ přidal Bašný.

Luzumová se ještě pokoušela do zápasu vrátit. I přes bolest nastoupila v útoku. S deseti brankami se stala nejlepší střelkyní českého výběru.

Tušíte, co s levým loktem máte?

Půjdu na vyšetření. Snad to nebude nic vážného.

Jak náročné bylo vrátit se zpět do zápasu?

Zkoušela jsme to už během první půle. Ale nemohla jsem bránit. Chodila jsem tedy alespoň do útoku, kde jsme se střídaly s Kamilou Kordovskou. Člověk na to neustále myslel, limitovalo mě to.

Pod trenérem Bašným jste hrály na pátém šampionátu. Poprvé jste ale nepostoupily ze skupiny.

Strašně nás to mrzí. Měly jsme nejtěžší skupinu, na což se ale nemůžeme vymlouvat. Prostě jsme nezvládly klíčový zápas s Německem, přitom se s nimi dalo hrát.

Během šampionátu jste zmínila, že přemýšlíte o těhotenství. Byl to váš poslední zápas v reprezentaci?

Nechci předbíhat. Teď pokračuju normálně dál.