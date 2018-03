Na sedm gólů za poločas se nedá vyhrát, ví házenkářka Luzumová

Dánky vedou naši kvalifikační skupinu s plným bodovým ziskem, Češky jsou se třemi body druhé. Na mistrocství Evropy 2018 postoupí první dva týmy.

Vaše představy byly asi jiné než realita?

Je pravda, že jsme si to doma představovaly jinak. Bohužel jsme ve druhé půli daly jenom sedmi gólů, s tím jsme neměly šanci uspět.

Co bylo špatně?

Když už jsme se prosadily přes jejich obranu, často jsme ztroskotaly na gólmance. Měly jsme i trochu smůlu, několikrát jsme nastřelily tyč, já osobně jsem dala tři. A v dost rozhodujících fázích, mrzí mě to, ale takový už je sport.

Dánky měly i výškovou převahu. Jak se s tím člověk vyrovnává?

Těžko. Ale nám dělala problémy hlavně spolupráce jejich spojek s pivotem. To, že nám nasázejí branky zdálky, nemáme šanci zblokovat. Bohužel v Česku nemáme tak vysoké spojky, musíme hrát s tím, co máme.

Zaskočily vás Dánky něčím?

Trochu ano, my jsme se připravovaly na jejich agresivní obranu a ony hrály zasunutou, to nám trochu narušilo plány. Navíc my jsme trénovaly vysunutou obranu, ale nefungovala, tak jsme se taky zatáhly. Je vidět, že zápas bývá kolikrát jiný, než na co se připravujete.

Už v sobotu vás čeká odveta v Dánsku, co udělat jinak?

Nejdřív se musíme kouknout na video, rozebrat si to. Myslím si, že nám ve druhém poločase také docházely síly. Proto jsme se neprosazovaly přes jejich obranu. Naše defenziva nebyla špatná, ale útok nefungoval.

Co by tedy mohlo platit?

Dobře je ubránit a zkusit táhnout první nebo druhou vlnu, to nám doma moc nešlo. Uvidíme, co trenér vymyslí za taktiku. V Dánsku to bude o hodně těžší, přijde plná hala a lidi poženou je. I v Plzni byla skvělá atmosféra, ale bohužel nám se nedařilo. Musíme bojovat dál.