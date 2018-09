Doufám, že změny Davis Cup nezabijí. Lendla novinky nenadchly

Kdo ví, s jakou náruživostí Lendl (58) uklízí bílé míčky do jamek, chápe, jak zásadně se kvůli novému zaměstnání obětoval.

„Turnaj by byl zajímavý, ale nedá se nic dělat, US Open bylo důležitější,“ řekl hloučku českých novinářů.

Čtvrtého nasazeného Zvereva vyřadil v New Yorku už ve třetím kole krajan Kohlschreiber. Rozbory si však Lendl nechává pro sebe. Taky určitá tajemnost je pro něj charakteristická.

Jak zatím klape spolupráce se Zverevem?

Já se o tom nebudu bavit. Podstatný je hráč, ne trenér. Cokoli se řekne, vždycky se vrátí oklikou a ztíží to práci. Proto nehodlám nic veřejně probírat - ani s americkými novináři, ani s vámi, pánové.

Je na okruhu jiná situace než v době, kdy jste pomáhal Murraymu?

Myslím, že ne. Za ty dva roky se moc nezměnilo.

Pořád vás trénování baví a máte chuť připravit dalšího šampiona?

Hlavně je potřeba si uvědomit, že kdybych čekal třeba pět let, byl bych už moc starý.

Proti Alexandru Zverevovi staršímu jste prý kdysi nastoupil, znáte se s ním dobře?

Znám celou rodinu. Už loni za mnou na čtyři dny přijeli trénovat, viděli jsme se víckrát. S tátou jsme se utkali v Mariboru v roce 1976. Prý jsem vyhrál, já si to nepamatuju.

Co vás baví na koučování, když ho srovnáte s hráčskou kariérou?

To by se srovnávat nemělo. Hraní je jedna věc a trénování druhá. Mám prostě tenis rád. A je fajn, když můžu takhle někomu pomoct.

Co se musí sejít, aby na grandslamu prorazil někdo z borců nastupující generace?

Musí hrát dobře. Musí mít sem tam trošku štěstí. Potřebuje se vyhnout soupeřům, proti kterým se mu tolik nedaří. Nesmí mít vážnější zranění a bolístky během zápasů.

Dozrává podle vás Zverev pro velký triumf?

Uvidíme.

Co říkáte na Federera, jenž v lednu, ve svých šestatřiceti, vyhrál Australian Open a stále tak posouvá hranice možného?

Přesně tak, posouvá hranice jako kdysi Gordie Howe nebo pak Jarda Jágr v hokeji. Zdá se, že něco podobného může dokázat například Tiger Woods v golfu. Ti nejlepší vždycky udělali něco, co ostatní neuměli nebo neznali.

Objevujete v tenisu pořád něco nového a zajímavého?

Ano. Člověk se každý den něco přiučí a získá zkušenosti. S troškou štěstí je potom může použít.

Na US Open zavedli hodiny, jež stopují čas mezi výměnami, aby se mače nevlekly. Co vy na ně?

Jsou fajn! Nikdy jsem nechápal, jak se délka pauzy může hlídat bez nich. To si měli hráči počítat vteřiny? Jako by se v NBA mělo zakončovat do 24 vteřin bez stopek. Bylo hloupé, že na kurtu dosud nebyly.

Zavedl byste ve Wimbledonu tie break v rozhodujícím setu?

Těžká otázka. Umět prolomit soupeřovo podání v klíčových situacích je velké umění.

Objevují se návrhy na zkrácení mužských grandslamových mačů na dva vítězné sety. Jsou podle vás teď zápasy moc dlouhé?

Je to složité, musíme vzít v potaz historii. Nemyslím si, že je nutné řešit problém tak rychle nebo výrazně jako Davis Cup. Můžou změnu zvažovat a zkoušet. S Davis Cupem se muselo něco dělat.

Ivan Lendl na tréninku Andy Murrayho před začátkem Wimbledonu.

Co říkáte na jeho novou podobu?

Prošel velkou změnou a... Doufám, že ho nezabije. Nevidím nějakou pozitivní stránku. Davis Cup měl bezpochyby problémy, spousta tenistů ho odmítala hrát. Možná se dalo najít jiné řešení.

Například?

Kdyby se třeba konal jednou za dva roky, hráče by tolik nezatěžoval. Bylo to určitě složité rozhodování, ale výsledkem nejsem nadšený.

V září uplyne 30 let od návratu tenisu na olympiádu. Patří podle vás na hry?

Určitě. Tenis je populární sport a všechny populární sporty by na olympiádě měly být. Skoro všichni nejlepší hráči naposled v Riu nastoupili, ačkoliv kvůli tomu měli v létě natřískaný program.