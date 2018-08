Ha, Ivan! Mág Lendl je zpátky na scéně. Prorazí teď díky němu Zverev?

Že se v některých ohledech škudlit nevyplatí, poznal skotský bojovník díky ostravskému rodákovi a americkému občanovi sídlícímu v Connecticutu a na Floridě. Vložený majlant – nejméně milion dolarů ročně plus prémiové miliony v případě dosažení velkých úspěchů – se mu štědře vrátil.

Mezi lety 2012 a 2017 s ním strávil ve dvou časových úsecích celkem něco přes tři sezony a s jeho přispěním získal úžasnou kolekci trofejí.

Dva wimbledonské tituly, jeden z US Open a z Finále ATP, dvě zlaté olympijské medaile. Navrch se předloni stal světovou jedničkou.

Dříve obávaný machr přezdívaný Ivan Hrozný, jenž ničil soky na okruhu řízným forhendem, dokonalou fyzičkou a ochromujícím sebevědomím, při prvním trenérském angažmá způsobil ve špičce notné otřesy. Něco podobného lze očekávat i nyní, když krátce před startem US Open přijal nabídku od Alexandra Zvereva, německého mladíka s ruskými předky.

Kombinace bohatých hráčských zkušeností, přísnosti a náročnosti, vysokého IQ a analytických schopností z osmapadesátiletého Lendla dělá o dost víc než kouče. Právě jeho přínos může tenisové princátko postrčit až ke korunovaci.

„Zejména s vhodným přístupem k nejprestižnějším turnajům mi Ivan hodně pomohl,“ řekl vděčný Murray. Lendl jej svou autoritou odnaučil vztekat se a křičet směrem k jeho lóži. Dovede odlehčit napjaté situace svéráznými žertíky.

Při jednom Wimbledonu nakázal Murraymu, aby nepřetěžoval rameno pilováním servisu, neboť ho při dlouhé pouti za pohárem bude potřebovat ve stavu co nejméně opotřebovaném. Většina jeho metod a tipů zůstává tajemstvím. Své drahocenné recepty si pochopitelně střeží.

O jeho služby se v uplynulém období zajímal kdekdo. Ztroskotaly námluvy s Tomášem Berdychem, Grigoru Dimitrovovi pomáhal Lendl vybrat raketu... V roce 2015 si otec pěti dcer a náruživý milovník golfu nechal vyměnit kyčle, aby i nadále mohl zůstat aktivní.

Mezi oběma operacemi na US Open uslyšel otázku, co by jej přivedlo zpět ke trénování. „Musí nastat ideální situace, jaká se objevila s Andym,“ odvětil. „Musím být přesvědčený, že hráči můžu pomoct. A že o to má skutečný zájem. To spojení musí dávat smysl. Není dobré se do něčeho pouštět, když do sebe všechny části nezapadají.“

Nechal se zaměstnat od americké tenisové asociace USTA a dohlížel na rozvoj talentů. A nesmírně pečlivě si vybíral z fronty zájemců. O jeho působení u Zvereva se psalo řadu měsíců. Sám vytáhlý vlasáč z Hamburku po několika zkušebních trénincích hovořil nadšeně.

„Bylo to skvělé, totální pecka,“ řekl pro Tennis Channel. „Přijel na Floridu a strávil s námi pár dní. Snad se spolupráce v budoucnu rozvine.“

Stalo se. Zverev uvítal Lendla v týmu společnou fotkou a vzkazem na Twitteru. Lendl vydal přes agenta Jerryho Solomona prohlášení: „Saschu zdobí jedinečná sada dovedností a výtečná pracovní morálka. Těším se, že mu pomůžu ke splnění jeho cílů.“

Se Zverevem si plácl po dohodě s jeho otcem a koučem Alexandrem seniorem, jenž kdysi reprezentoval Sovětský svaz v Davis Cupu. Opět se sejde s kamarádem Jezem Greenem, uznávaným odborníkem na kondici, s nímž už společně ladili Murrayho formu.

Úkol je jasný. Jedenadvacetiletý Zverev navzdory určité nevycválanosti a nespolehlivosti patří k nejzářivějším talentům své generace. Na žebříčku je čtvrtý a nad hlavou už držel ceněné trofeje z Říma, Madridu či Montrealu.

Porazil Djokoviče i Federera. Zatím ovšem škobrtá na nejostřeji ozářených scénách.

Na grandslamech navzdory optimistickým věštbám ze třinácti pokusů jen jednou dokráčel do čtvrtfinále. V New Yorku se objevil nejdál ve druhém kole. Kdo ví, kam ho povznese Lendlova podpora? Mazaný Ivan by se jej každopádně neujal, kdyby nevěřil, že s ním dosáhne na ty nejvzácnější tenisové poklady.