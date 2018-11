Díky za rady, Ivane! Zverev smeká po životním titulu před Lendlem

Lendl radí Zverevovi teprve krátce.

Dali se dohromady 21. srpna, těsně před americkým grandslamem US Open. Osminásobný grandslamový šampion navíc neměl na jednadvacetiletého Němce příliš času, i kvůli nedávné operaci zápěstí.

Přesto se o necelé tři měsíce později mohou pochlubit prvním společným titulem. A rovnou z Turnaje mistrů.

O Lendlově podílu na něm ví nejlépe sám Zverev. „Má úžasné zkušenosti, ať už z kurtu, nebo mimo kurt. Právě těmi mi pomáhá.“

Hned po zdolání Djokoviče 6:4, 6:3 v nedělním finále českému rodákovi poděkoval: „Díky, Ivane, že ses ke mně přidal. Funguje to dobře a doufám, že to tak zůstane.“

Když dlouhovlasý talent rozmlouval s novináři, zmínil dva zásadní momenty, kdy mu Lendlovy postřehy pomohly.

Důležité pro něj bylo uklidnění po semifinálové výhře nad Federerem. Místo toho, aby poslouchal jásot diváků, fanoušci na něj bučeli. Porazil totiž jejich modlu.

PORAZIL MODLU. Alexander Zverev přijímá gratulace od Rogera Federera.

„Byl to pro mě emotivní moment. Měl jsem být tím nejšťastnějším chlapem na světe, vždyť jsem právě porazil na Turnaji mistrů Rogera. Jenže publikum neocenilo, co jsem právě dokázal. Bylo to pro mě těžké.“

Lendl za Zverevem přišel a stručně mu vysvětlil, že ho negativní reakce nemusí vůbec mrzet. „Podívej se, není v tom nic osobního. Všichni zkrátka fandí Rogerovi a on si zaslouží mít nejvíce příznivců na světě.“

Zverev to od uznávaného superkouče vzal. A také byl přístupný tipům, s nimiž měl mít napodruhé proti Djokovičovi větší šanci.

„Ivan analyzoval můj první mač proti Djokovičovi a řekl mi, abych pár věcí změnil. Ve finále jsem hrál agresivněji, dříve jsem trefoval míče. I to byly Ivanovy rady,“ přiblížil třetí nejmladší tenista, který kdy ovládl Turnaj mistrů.

Ve finále proti srbské hvězdě výborně servíroval. Mistrně míchal útočný tenis s precizní obranou. Mnohým připomněl Andyho Murrayho v dobách jeho největší slávy.

Nikoliv náhodou, právě Murray je nejslavnějším Lendlovým klientem. Pod vedením svérázného trenéra Brit vybojoval dvě olympijská zlata a tři grandslamové tituly.

Zverev, aktuálně světová čtyřka, si v Londýně otevřel účet, který se časem může blyštit stejně.