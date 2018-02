Basketbalisté šance zahodili. Heroický nápor na Islandu obrat nepřinesl

Češi však nadále vedou skupinu F a o postup už je mohou připravit jen dvě prohry v červnových zápasech doma s Bulharskem a Finskem a zároveň souhra okolností, při níž by měly všechny čtyři týmy ve skupině po třech výhrách a Češi by měli nejhorší skóre.

Problém je jinde - ztracený bod na Islandu jim může v následném boji o postup na šampionát do Číny chybět.

„Tato ztráta nás snad tolik neohrozí. Věřím, že doma oba zápasy na závěr kvalifikace vyhrajeme a i tak si vezmeme dost vítězství do další fáze. Ale musíme to v červnu úspěšně dokončit,“ řekl trenér Ronen Ginzburg.

V listopadu Češi doma porazili Island o 20 bodů, ale severský účastník loňského mistrovství Evropy se nyní posílil o čtyři důležité hráče a předvedl výrazně lepší výkon povzbuzený páteční výhrou nad Finskem.

Češi nedokázali ubránit druhého nejlepšího střelce celé kvalifikace Martina Hermannssona, který nastřílel 26 bodů. Na druhé straně Patrik Auda zaznamenal 23 bodů a spolu s autorem 19 bodů Jaromírem Bohačíkem drželi naději.

Český výběr neměl možnost na Islandu trénovat, jelikož celou sobotu strávil náročným přesunem z Bulharska a přiletěl až v noci před utkáním. Dlouho bylo vidět, že si hosté zvykají na koš zejména při trestných hodech, kterých jen v první čtvrtině promarnili sedm.

„Cestu jsme určitě cítili. Za sebe musím říct, že tohle byla asi nejšílenější cesta, co jsem zažil takhle mezi dvěma zápasy. Hráli jsme už ve čtyři hodiny místního času, takže jsme neměli čas na odpočinek ani trénink. Ale tak to je a nemůžeme se na to vymlouvat,“ řekl Auda.

Island toho využil a šel do vedení až o 14 bodů. Postaral se o to zejména Hermannsson, kterého v úvodu dobře bránil Tomáš Vyoral, ale po jeho vystřídání dostala islandská hvězda více prostoru a chytla se střelecky.

Češi podobně jako v pátek v Bulharsku ale zápas nevzdali a díky Audovi se dotáhli na jediný bod. Soupeř je ale do vedení nepustil. Naopak přesnými trojkami utekl čtyři minuty před koncem opět na 14 bodů. Svěřenci trenéra Ronena Ginzburga znovu ukázali bojovnost, už nedovolili soupeři vstřelit ani bod a sami si vypracovali šanci vynutit si prodloužení.

Sestřih ze zápasu Island - Česko:

Tři sekundy před koncem neproměnil nájezd Tomáš Vyoral, míč doskočil Balvín, kterému střela vypadla z obroučky, ale byl faulován. První trestný hod proměnil, ale druhý nikoli, nevyšel ani krkolomný dopich Martina Kříže a a Island si připsal druhou výhru do tabulky.

„Určitě nás to mrzí hodně. Skóre se přelévalo, ale s tím se musí počítat a bojovat do poslední vteřiny. To jsme dnes předvedli. Zabojovali jsme, začali hrát víc agresivně a rozhodoval až úplný konec. Taková koncovka je smůla, ale jsem rád, že i když jsme už hodně prohrávali, že jsme to nevzdali a vrátili se do zápasu,“ řekl Auda.

„Myslím, že většinu zápasu jsme nehráli dobře. Možná kvůli včerejší dlouhé cestě a málo spánku, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Jsem rád, že na konci zápasu jsme udělali změnu, byli agresivnější a ukázali charakter. Na konci to bylo o jednom bodu, to může být trestný hod, nájezd... Ale nelze čekat, že štěstí bude vždy na naší straně,“ dodal Ginzburg.

Vezenkov na Finy nestačil

Saša Vezenkov z FC Barcelona přicestoval k zápasu do Finska, aby posílil Bulhary. Nastřílel sice 28 bodů a doskočil 10 míčů, jenže jeho tým nakonec podlehl 70:75.

V utkání přitom hosté opakovaně sahali po triumfu. Pět minut před koncem měli k dispozici pětibodový náskok - jenže od té doby už skórovat nedokázali a domácí po šňůře 10:0 zápas otočili.

Nejlepším finským hráčem byl naturalizovaný Jamar Wilson, který k 21 bodům dodal 11 asistencí a pět doskoků.

Kvalifikace o mistrovství světa basketbalistů 2019 Utkání skupiny F: Island - Česko 76:75 (19:14, 39:32, 59:54)

Nejvíce bodů: Hermannsson 26, Hlinason 15, Stefansson 11, Palsson 10 - Auda 23, J. Bohačík 19, Balvín 11. Fauly: 25:19. Trestné hody: 20/15 - 24/14. Trojky: 11:7. Doskoky: 43:40. Finsko - Bulharsko 75:70 (12:16, 40:30, 58:60)

Nejvíce bodů: Wilson 21, Koivisto 18, Huff 13, Lindbom 11 - Vezenkov 28, Janev 11, P. Marinov 8.