Házenkářky Mostu mají po vítězném šlágru blízko k „nechtěnému“ titulu

„Konečně skalp Michalovců!“ zakřičel mostecký trenér Peter Dávid, jehož celek končí základní část soutěže doma právě se Slavií. Může jít o zlatý souboj, Slavia je totiž druhá o čtyři body, ale čekají ji ještě tři zápasy, Most už jen dva. „Kdybychom na Slavii remizovali, bylo by to úplně jiné. I tak máme titul ve svých rukách, zlato tenhle rok chceme bezpodmínečně.“

Pohár EHF, český titul, Český pohár, tři hlavní cíle Černých andělů pro letošní rok; interligový primát byl až číslem 4. „Ale po vypadnutí z evropského poháru jsme priority přeměnili. Byli bychom naivní, kdybychom chtěli jít na dovolenou. Naopak, máme obrovskou chuť, i když české zlato je stále výš,“ doznal Dávid.

Most na obhájce prvenství vletěl jako vítr a nadělal v jeho obraně paseku; vedl 7:1 a zaplněná hala bouřila. Hosté naopak lépe vstoupili do 2. půle, dotáhli se na gól, ale víc už domácí nedovolili.

„Rozhodl divoký začátek a pak naše neproměněné šance. Škoda vyloučeních, bylo jich na můj vkus moc,“ vyčítal trenér slovenského velmistra František Urban. Po zápase oznámil, že jako hlavní kouč končí. „Posilujeme realizační tým, jak to nazvalo vedení. Posouvám se na pozici asistenta. Kdo přijde, neprozradím. Škoda, že mi holky nepřipravily vítěznou rozlučku, ale makaly.“

Most táhla neudržitelná kanonýrka Simona Szarková, nasázela 12 gólů. „Hrála fakt úžasně,“ smekl Dávid. „A to musela bránit i na středu, když Růčková brzy dostala dvě minuty. Byl to pro nás problém, ale obrana, kterou tak často netrénujeme, fungovala.“

Slovenský velkoklub, kterému před sezonou odešlo devět hráček, Andělé přemohli poprvé od února 2015. Na interligové zlato čekají od roku 2013. „Šli jsme do zápasu s obrovským odhodláním, cítili jsme, že máme obrovskou šanci. Michalovce jsou momentálně zranitelné,“ tvrdí Dávid. „I když nejsme kompletní, věděli jsme, že domácím publikem, hrou a obrovským tlakem jsme schopni to ustát. Důležité bylo, abychom to vydrželi. Vydrželi jsme to. Dneska jsem napsal na nástěnku, že je to jak semifinále. Jednoznačný mečbol.“

Slavia doma s Olomoucí ztrácela v poločase 10:12, nakonec zápas otočila na 27:23.

Interliga házenkářek 23. kolo

Slavia Praha - Olomouc 27:23 (10:12)

Most - Michalovce 34:29 (15:11)

Poruba - Písek 30:17 (13:8)

Prešov - Trenčín 31:16 (13:10)