Házenkářky Slavie na závěr interligy vyhrály vysoko v Mostě

Most nastoupil do zápasu bez nemocné opory Simony Szarkové a trenér Peter Dávid od začátku posílal na hřiště i dorostenky.

„Dnešní cíl byl dát šanci všem hráčkám, abychom před play off prověřili, jak jsou na tom výkonnostně. Zápas nám ale totálně nevyšel, hlavně v útočné fázi. Prakticky ve všech oblastech jsme byli horší než soupeř, takže je to nakonec trochu hořká příchuť oslav interligového titulu,“ uvedl Dávid.

Nejlepší střelkyní „Černých andělů“ byla Zachová, jež se třikrát prosadila ze sedmimetrových hodů.

Slavia měla oproti Mostu pro utkání větší motivaci, neboť si chtěla zajistit celkové druhé místo v interlize. To se jí díky vysokému vítězství povedlo. Třetí Michalovce, jež ovládly předchozí čtyři ročníky soutěže, ztrácejí nedostižné čtyři body.

„Jeli jsme do Mostu s tím, že se tu nevyhrává, po týdnu přípravy jsme ale věděli, že to tak špatné není, hlavně co se týče obrany. Následně jsme se dozvěděli, že Simona Szarková nebude hrát, což nám také trochu pomohlo. Ale musím říct, že dnešní zápas děvčata vyhrála obranou, kde podala naprosto excelentní výkon,“ řekl trenér Pražanek František Štika.

Oba nejlepší české celky se mohou znovu utkat ve finále českého play off.

Interliga házenkářek 26. kolo

Most - Slavia Praha 13:23 (6:11)

Nejvíce branek: Zachová 3/3, Jungová a Kostelná po 2 - Jačková 5, Pokorná 4/2, Večeřová a Galušková po 3.