Házenkářky Slavie vezly ze Šaľy remízu, na Most ztrácejí tři body

Dvě kola před kolem společné česko-slovenské soutěže je Slavia druhá tři body za mistrovským Mostem, jenž v sobotu nehrál. Pokud by Pražanky poslední tři duely základní části včetně závěrečného šlágru s Mostem vyhrály, ovládly by interligu, po sobotní remíze už musejí spoléhat na zaváhání Baníku.

„Ano, samozřejmě jsme rádi, že budeme mít nějakou medaili. Což je posun proti minulému ročníku. Tím, jak jsme to měli rozběhlé, tak jsme doufali, že... Ale nyní je to trpké a mrzí nás to. Mysleli jsme si, že to tady v Šaľe zvládneme,“ posteskl si po remíze slávistický trenér Řezáč.

Jeho svěřenkyně se v dramatickém závěru dostaly do vedení, ale domácí vzápětí vyrovnali. „Dali jsme z posledního útoku na 20:19. Jenže jsme obětovali brankářku a poslali na tento útok sedmou hráčku do pole. Po vstřelené brance jsem v samotném závěru nestačili vystřídat zpátky brankářku a Šaľa dala gól do prázdné branky,“ uvedl Řezáč.

Slavia je v tabulce druhá s dvoubodovým náskokem na třetí Michalovce, jež v premiéře pod staronovým trenérem Jánem Packou rozstřílely 41:30 Zlín.

V dramatickém utkání o postup do českého play off vyhrála Poruba 22:21 ve Veselí, jež si v případě vítězství mohlo zajistit účast ve vyřazovacích bojích. Domácí „Panenky“ sedm minut před koncem vedly, ale Rechtorisová otočila skóre. Veselí ještě mohlo v poslední minutě vyrovnat ze sedmičky, Veselková ji však neproměnila. „Dnes jsme museli vyhrát, pokud jsme si chtěli zachovat šanci na postup do play off. Děvčata odehrála zápas s velkou bojovností a srdcem,“ chválil trenér Sokola Peter Olšavský.

Poruba bojuje spolu s Veselím a Olomoucí o dvě volná místa do českého play off za suverénními Mostem a Slavií. Po dnešní výhře má ostravský tým 28 bodů stejně jako Olomouc, jež zvítězila 32:27 nad Bánovci nad Bebravou a má utkání k dobru. Veselí má o dva body méně, ale také utkání k dobru oproti Porubě.

Interliga házenkářek 24. kolo

Písek - Prešov 28:33 (12:17)

Nejvíce branek: Boorová a Königová po 5, Michková 4, Hauserová 5/4 - Šutranová 7/1, Bačíková 6/2, Ratvajská 5.

Veselí nad Moravou - Poruba 21:22 (8:9)

Nejvíce branek: Šustková 6, Veselková 5/4, Vinklárková 3 - Rechtorisová 6, Desortová 5/3, Andrýsková a Minarčíková po 3.

Olomouc - Bánovce nad Bebravou 32:27 (12:13)

Nejvíce branek: Růžičková 8/2, Sovová a Salčáková po 5 - Matušincová 6, Obstová 5, Bencová 4, Michnová a Šipláková po 4/1.

Michalovce - Zlín 41:30 (19:10)

Nejvíce branek: Habánková 8/3, Holešová 7, Rebičová 7/1 - Očadlíková 5, Hradilová 5/3, Herbočková, Ševčíková a Kříčková po 4.

Šaľa - Slavia Praha 20:20 (8:8)

Nejvíce branek: Klučková 4/1, Rácková, Königová, Bujnochová po 3 - Galušková 6/3, Kvášová 6, Jačková 3.