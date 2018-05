Most se těší na Slavii. Pamatuji naše finálové obraty, rýpl si manažer

„Pamatuji naše dva velké finálové obraty proti Slavii. Jednou už vytahovali trička s nápisem Mistři, loni zase čepice se stejným nápisem. Miluju, když si Slavia myslí, že už na to dosáhne, a my jí na poslední chvíli ucukneme návnadu,“ tvrdí rozšafně Rudolf Jung, manažer Andělů. „Ale možná se nám to jednou nepodaří, Slavia má silný tým.“

Jenže semifinále s Veselím musela doma otáčet, v sobotu doma vyhrála 23:18, v neděli 24:19. Most vyřadil Olomouc 2:0 na zápasy, ovšem domácí partii zvládl jen těsně 28:26.

„Olomouc má neuvěřitelnou údernou sílu ze spojek. Mám radost, že jsme utkání zvládli, protože další by bylo enormně těžké,“ odfoukl si trenér Peter Dávid. „Málokdy se nám stává, že bychom zahodili tolik střeleckých příležitostí.“

Finále hrané na dvě vítězství vypukne v neděli ve slávistickém Edenu, týden nato se budou korunovat šampionky v Mostě.