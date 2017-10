Slávistické házenkářky nezaváhaly ani v Písku

Favorit rozhodl zápas hned v úvodu, kdy si vypracoval vedení 8:1. Konto Jihočešek zatížila nejvíce Alena Štelíková, autorka osmi gólů.

„Jsem rád, že jsme do toho nastoupili výrazně jinak než do předchozích dvou utkání s Trenčínem a v Hodoníně. Hráli jsme přesně to, co jsme si řekli a jak by to mělo vypadat,“ pochvaloval si na slávistickém webu nástup do zápasu trenér Richard Řezáč.

„Kdyby zápas skončil po 14 minutách, tak se nic nestalo. Soupeř byl odevzdaný, nehrál vůbec nic, to utkání odchodil, odklusal. My jsme bohužel zapadli ve druhém poločase do jejich tempa. Zápas přinesl moře chyb, neproměněných šancí, neměl interligovou úroveň,“ dodal kriticky.

Interliga házenkářek - 6. kolo

Písek - Slavia Praha 21:28 (10:17)

Nejvíce bodů: Boorová 7/1, Kubišová a Součková po 3, Palasová 3/1 - Šetelíková 8, Novotná, Jačková, Tulipánová, Chovancová a Galušková po 3.

17:00 Prešov - Zlín, 18:00 Šaľa - Poruba, 19:00 Trenčín - Bánovce nad Bebravou.