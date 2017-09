Házenkářky Veselí zaskočily Michalovce, Slavia zůstává stoprocentní

Veselí nad Moravou čekalo na triumf nad Michalovcemi pět let, naposledy proti osminásobným šampionkám společné soutěže uspěly v roce 2012 v odvetě Poháru vítězů pohárů.

Tentokrát vsadily na agresivní obranu, proti které soupeř dělal chyby v útoku. Domácí tým vyhrál první poločas o pět gólů (18:13), po změně stran náskok ještě navýšil a favorit už jen snížil. Sedmi góly se na výhře podílely Mária Olšovská, Kateřina Novotná a Jana Šustková.

Slavia vedla v Hodoníně o osm branek už po 25 minutách, po změně stran už ale výsledek nezvýraznila, ačkoliv měla v jednu chvíli navrch i o 14 gólů. „Udělali jsme 19 technických chyb a to je proti takovému soupeři nepřípustné. To příště musíme zlepšit a hrát zodpovědněji až do konce utkání. Holky neudržely tempo a ani koncentraci,“ zlobil se trenér Slavie Richard Řezáč.

Neporazitelnost udržela i Olomouc po těsném vítězství 27:26 v Trenčíně. Hanačky, které z předchozích tří zápasů dvakrát remizovaly, po nerozhodném poločase získaly po změně stran až šestigólový náskok (23:17), přesto se o vítězství nakonec musely strachovat. Trenčín je v soutěži stále bez bodu.

V nadcházejícím týdnu se český národní tým utká ve středu s Islandem a v neděli nastoupí ve Slovinsku.

Interliga házenkářek 4. kolo Veselí nad Moravou - Michalovce 29:27 (18:13)

Nejvíce branek: Šustková 7, Olšovská 7/1, Novotná 7/4 - Habánková 6, Holejová 5, Wollingerová 4. Prešov - Bánovce nad Bebravou 38:25 (18:13)

Nejvíce branek: Bačíková 7, Vencuriková 7, Popovcová 5 - Bencová 7, Turková 5, Šipláková 4. Hodonín - Slavia Praha 20:28 (6:13)

Nejvíce branek: Patrnčiaková 11/4, Kalinová 3, Višňovská 2 - Galušková 6/4, Novotná 5, Šetelíková 4. Šaľa - Zlín 28:21 (18:7)

Nejvíce branek: Bujnochová 7/1, Klučková 5/2, Tisajová 4 - Hradilová 7/1, Andrýsková 5/1, Vlková 4. Trenčín - Olomouc 26:27 (14:14)