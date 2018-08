Čeští softbalisté podlehli Novému Zélandu, v Praze si zahrají semifinále

„Postup do semifinále je úspěchem, protože jsme vyřadili Američany, světové šestky. Za cíl jsme si tady dali medaili a play off znamená dva pokusy ji získat. Věřím, že to dokážeme,“ řekl trenér Tomáš Kusý.

Před zápasem s Novým Zélandem se o slavnostní nadhoz, tedy jeho chycení, postaral bývalý hokejový brankář Dominik Hašek. V utkání, v němž Češi šetřili některé hráče na semifinále, pak viděl jen jediný český odpal, který zaznamenal Petr Vácha v úvodu páté směny. Black Sox, jak se novozélandské reprezentaci přezdívá, získali tři ze sedmi bodů díky dvěma homerunům.

„Zvítězili jsem, ale nebylo to jednoduché,“ řekl trenér Nového Zélandu Darryl Marino a k semifinále dodal: „Víme, že bude nadhazovat vaše jednička - Holobrádek a ten nám postup do finále rozhodně zkomplikuje.“

V druhém semifinále se utkají Japonsko s Argentinou. Finále je v plánu v sobotu od 19:30. Dánsko si zahraje s USA o páté místo.

Interkontinentální pohár mužů v softbalu v Praze ČR - Nový Zéland 0:7 po 5. směně

Japonsko - USA 10:7

Argentina - Dánsko 9:1 po 5. směně