Stříbro má lesk zlata, říká šéf inline hokejistů Zlína

Ve finále extraligy prohráli s týmem Prague Rats 3:9, přesto jsou inline hokejisté Devils Zlín spokojení. Po čtyřech letech získali v nejvyšší soutěži medaili, se kterou před sezonou nepočítali. „Pro nás byl už úspěch, že jsme se probojovali do Final 4. Stříbro má pro nás lesk zlata,“ pronesl šéf Devils Ivan Tomaštík.

Zlínští Ďáblové jsou s pěti tituly historicky nejúspěšnějším mužstvem extraligy, která se hraje od roku 2000, naposledy ale triumfovali před 11 lety. „V dobách, kdy jsme vyhrávali, tak neexistovali žádné profesionální soutěže, kde by kluci hráli celoročně. Bylo to po nás lepší, protože jsme měli větší hokejovou základnu,“ podotkl Tomaštík.

Zlatou éru Devils psali mimo jiných Martin Vozdecký, Ondřej Veselý či tragicky zesnulý Karel Rachůnek, kteří inline hokej úspěšně kombinovali s klasickým ledním. „Inline hokej měli rádi a zjistili, že jim dává více než běhání po lese v letní přípravě, která koliduje s naší sezonou,“ vyložil Tomaštík.

Ďáblové mají s hokejovými Berany dlouhodobě nastavenou bezproblémovou spolupráci, z jejich současného extraligového kádru však měl Tomaštík letos k dispozici jen dvojici Gago–Karafiát.

„Tým jsme hodně omladili, ale všichni hráči jsou našimi odchovanci,“ pochlubil se šéf inline hokejistů, kterým ke stříbru pomohl mimo jiné hradecký obránce Petr Zámorský.

Devils mají na soupisce také letošního hokejového mistra s Kometou Brno Petra Holíka, ten ale sezonu na kolečkových bruslích vynechal.

„Bavili jsme se spolu, ale play off dohrával se zraněním a pak už věděl, že by nebylo ideální naskakovat do rozjeté sezony, když s námi netrénoval,“ naznačil Tomaštík.

O to více si ale ve Zlíně posledního stříbra považují. „Před sezonou jsme si kladli za cíl play off, Final 4 byl tajný sen,“ pronesl Tomaštík. V součtu extraligových medailí se nyní zlínský klub dostal na 14 cenných kovů. „Stříbrných i bronzových byla spousta. Ale počítám jenom zlata,“ usmál se.

Oproti konkurenci mají Devils nevýhodu. V týmu je pouze jeden profesionál Jan Vyoral, který hraje španělskou ligu za Valladolid.

„Soupeři z Prahy, Olomouce mají více hráčů ze zahraničních soutěží, zkušené reprezentanty. Proto jsem byl před finále realistou,“ nepřekvapila Tomaštíka porážka v duelu o zlato.

O budoucnost se ale Devils obávat nemusejí. „Díky šéftrenérovi mládeže Richardu Hrazdirovi máme excelentní mládež,“ těší Tomaštíka.

Ďáblové tak možná brzy ukončí zlatý půst.