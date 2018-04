Nejužitečnějším hráčem basketbalové NBL je Američan Ray z Nymburka

Nejlepším koučem byl v anketě České basketbalové federace potřetí zvolen Petr Czudek z Opavy.

Čtyřiadvacetiletý Ray zažívá první profesionální sezonu a hned se stal klíčovou postavou Nymburka, přestože většinou nastupoval až ze střídačky. V průměru hrál v zápasech jen 19 minut, i tak má průměry 14,9 bodu, 4,2 doskoku a 2,8 asistence na utkání. V hlasování odborníků zastínil i Skinnera, který měl sice jasně nejlepší statistiky, ale na palubovce trávil téměř dvojnásobek času než Ray.

„Je to pro mě vážně překvapení,“ řekl Ray. „Musím říct, že je to pro mě požehnání a odměna za všechnu odvedenou práci. A musím za tuhle cenu poděkovat i všem spoluhráčům, bez nichž bych to nedokázal,“ dodal.

Nymburk bude mít hodně práce, aby svou mladou hvězdu udržel. Ray totiž podobné výkony předváděl i v Lize mistrů a v zámoří se mluví o tom, že by si ho chtěly na Letní ligu pozvat i kluby z NBA. „Ještě se tu na mě ale nikdo podívat nebyl. Tohle se nejdřív dozví agent, i když je možné, že se ještě do konce sezony někdo ukáže. A kdyby se podařila i pozvánka do Letní ligy NBA, bylo by to super,“ řekl Ray. V minulosti takto z Nymburka zamířil do NBA Chasson Randle.

Ocenění dostal i další zástupce českého mistra Petr Benda. Zkušený pivot byl zvolen nejlepším obráncem. Opavský pivot Václav Bujnoch získal cenu za největší zlepšení, které ho vyneslo do širší nominace národního týmu. V užitečnosti skončil na 14. místě a na třetím mezi českými hráči za Šiřinou a Ladislavem Peckou.