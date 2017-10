Famózní sezona. Kopfstein zamířil do špičky Air Race, celkově je pátý

Karlovarský závodník prožil skvělou sezonu v elitní kategorii Masters. Přestože se v ní pohybuje teprve druhým rokem, získal 43 bodů. Jen jednou se mu během osmi závodů nepodařilo postoupit do semifinále Round of 8, jinak pokaždé bodoval. V Japonsku dokonce získal druhé místo.

„To je skvělé. Musím říct, že se nám letos povedly všechny závody,” říká Petr Kopfstein z Týmu Spielberg.

Před závodem v Indianapolis si dal jediný cíl, porazit Australana Matta Halla a získat zpět celkově páté místo v šampionátu. Cesta k tomu vedla přes sobotní kvalifikaci, ve které si Petr Kopfstein vyletěl druhé místo, přes Francouze Francoise Le Vota v nedělním Round of 14 a Němce Matthiase Dolderera v Round of 8.

Podmínky závodu byly velmi náročné. Celé dopoledne silně pršelo, přestalo až těsně před začátkem prvního kola. Silný vítr ale foukal dál. Francouzského pilota Petr Kopfstein porazil bez problémů, Němec už ale byl nad jeho síly. Dosluhující mistr světa předvedl snad nejlepší let letošního ročníku. „Matthias Dolderer zaletěl výborný čas, my jsme sice tlačili, ale nechtěli jsme udělat chybu,” komentuje Petr Kopfstein semifinálové kolo.

Přestože se mu nepovedlo postoupit do finále, v Indianapolis skončil na pátém místě před Mattem Hallem. Sezona tak pro něj končí více než výborně. „Cíl byl skončit v první desítce, kdybychom byli v půlce, tak super, páté místo je famózní,” raduje se český pilot.

Průběh letošního ročníku seriálu je pro něj i velkou nadějí do příštího. Netají se tím, že by rád zaútočil na bednu a na titul mistra světa, který letos získal Japonec Jošihide Muroja. Druhý skončil Martin Šonka.

Loni se Kopfstein do muzea motorsportu v americkém Indianapolis ještě nedostal, letos už si ho prohlédl. Na takzvané Stěně slávy viděl i stále ještě úřadujícího mistra světa Matthiase Dolderera, který na ikonickém okruhu v roce 2016 zvítězil a navždy se zapsal do jeho historie. Letos by si Kopfstein přál, aby mezi legendy přibyl on.

„Návštěva muzea motorsportu v Indianapolis každého závodníka motivuje poprat se zde o skvělý výsledek. Kdybych přebíral cenu na místech, kde stály největší osobnosti motorsportu, tak to by byla bomba,” sní Petr Kopfstein.

V kvalifikaci závěrečného závodu letošní série k tomu udělal důležitý krok. Skončil druhý o 0.24 vteřiny za nejrychlejším Mattem Hallem z Austrálie. Právě s ním se pral o páté místo v celkové klasifikaci šampionátu. „Vypadá to, že Matt Hall našel starou formu, kdy proháněl Paula Bonhommea a trápil ho v boji o titul. Bude to těžké, ale není vyloučené, že můžeme i vyhrát a tím se vrátit do top pět,” říkal sebevědomě Petr Kopfstein po kvalifikaci a vyslal soupeřům vzkaz, že v další sezoně se bude rvát o titul mistra světa i on.

Petr Kopfstein během závodu Red Bull Air Race v Čibě

Kvalifikace západočeskému pilotovi vyšla skvěle. Slibný čas zaletěl hned v prvním letu a už se z druhého místa nenechal nikým sesadit. Podmínky ve Spojených státech byly ideální, slunečno a téměř bezvětří. Technická a extrémně náročná trať v Indianapolis Petru Kopfsteinovi vyhovuje.