Serena se po mateřské pauze vrátila vítězně, postupuje i Siniaková

Naopak Jiří Veselý podlehl Argentinci Nicolási Kickerovi 5:7, 3:6.

Serena Williamsová sehrála první soutěžní zápas ve dvouhře od loňského Australian Open, na kterém získala 23. grandslamový titul. V září přivedla na svět dceru Alexis Olympii a navzdory vážným poporodním komplikacím se už na konci minulého roku vrátila na kurty.

V utkání s Dijasovou, které patří ve světovém žebříčku 53. místo, dělily Williamsovou dva míče od ztráty prvního setu, ale situaci ustála. V úvodní sadě nečelila jedinému brejkbolu, v druhém setu sice dvakrát přišla o svůj servis, ale Dijasové ho vzala čtyřikrát.

„Bylo to neuvěřitelné. Hrála jsem po více než roce a jednom dítěti. Teď za ní musím domů, už se na ni těším,“ uvedla Williamsová, která v zápase zahrála 34 vítězných míčů, ale dopustila se i 27 nevynucených chyb. „Rozhodně to nebylo jednoduché, ale dobrý. Trochu jsem zchátrala, ale nevadí. Jsem na cestě a snažím se, co to jde,“ dodala.

Další soupeřkou americké hvězdy bude nizozemská tenistka Kiki Bertensová.

Siniaková udolala McHaleovou, která je v žebříčku o 42 míst níže, po velkém boji za dvě hodiny a 40 minut. V tie-breaku třetího setu proměnila čtvrtý mečbol.

Američance oplatila porážky z předchozích dvou zápasů a vzájemnou bilanci vyrovnala na 2:2. V druhém kole ji čeká dvacátá nasazená Ruska Darja Kasatkinová, s kterou jediné dosavadní utkání loni v Moskvě prohrála.

Veselý skončil již v prvním kole na třetím turnaji za sebou. Jeho přemožitel Kicker, 94. hráč světa, prožil úspěšný debut na prestižním kalifornském podniku.

Tomáš Berdych, který měl na úvod soutěže volno, se v druhém kole utká poprvé v kariéře s Maximilianem Martererem. Dvaadvacetiletý Němec vyřadil Chorvata Iva Karloviče.

Sestry Karolína a Kristýna Plíškovy, které nastoupily v Indian Wells po téměř dvou letech společně do čtyřhry, podlehly hned v prvním zápase páté nasazené rumunsko-české dvojici Monica Niculescuová, Andrea Sestini Hlaváčková 2:6, 6:2, 4:10.

Úspěšně zvládla návrat na turnaje nejen Serena Williamsová, ale i další bývalá první hráčka světa Viktoria Azarenková. Běloruská tenistka, která nikde nehrála od loňského Wimbledonu, protože nemohla kvůli soudnímu sporu o syna opustit Kalifornii, zdolala Britku Heather Watsonovou 6:4, 6:2.