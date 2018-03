Katarské dolary lize Big3 nedorazily, šly prý na korupci jejího šéfa

O Masonově propuštění informoval jako první web TMZ Sports, kterému se dostal do rukou dopis hráčům od vedení soutěže. Otec-zakladatel Ice Cube se svým obchodním partnerem Jeffem Kwatinetzem informují, že Mason musí jít. A viní ho z korupce.

Dle dopisu měl Mason úzce spolupracovat s katarskými investory, které sám získal pro nově založenou soutěž.

Investoři se stali minoritními partnery Big3, svůj finanční závazek však nedodrželi a Ice Cube je v únoru zažaloval.

Mason je ovšem s Ajmánem Sabím a Ahmedem Al-Rumaihim velice zadobře, takže odmítl v této věci pro Big3 pracovat, což byl jeden z důvodů pro jeho propuštění.

Sedmatřicetiletý Mason byl následně majitelem soutěže obviněn z braní úplatků. Za všimné měl zatajit informace, že arabští investoři svému závazku vůči Big3 nedostáli.

To se však borci s deseti odehranými sezonami v NBA a bývalému činovník hráčské asociace National Basketball Players Association nelíbilo a na oplátku obvinil Ice Cubea s Kwatinetzem z rasismu.

„Jsem z jednání Ice Cubea a všech ve vedení Big3 velmi zklamaný. Jsou to absolutně vykonstruovaná obvinění. Jeff Kwatinetz mě ve funkci nechtěl už od začátku a dlouhodobě mě omezoval v mé práci podle mě z části i z rasových důvodů,“ řekl Mason v rozhovoru pro Washington Post.

Jaký je vztah Masona s investory dokazuje fotka z Instagramu jednoho z hráčů Big3, kde je celá skupina pohromadě a Mason fotografii okomentoval hashtagem #family.

Nepříjemnost přišla pro Big3 v nepravý čas. Krátce po ohlášení druhého ročníku, který by měl navázat na úspěšnou premiéru.

Do letní soutěže v basketbalu na jeden koš, jež láká na slavná jména nedávné minulosti, by se v červnu měli nově zapojit Amaré Stoudemire, Metta World Peace, Chris Andersen alias Birdman nebo Baron Davis. Liga bude mít stejně jako vloni deset zastávek po celých Spojených státech.

Nástupcem Masona se má stát velké jméno - Clyde Drexler, člen Dream Teamu z Barcelony a rival Michaela Jordana, který hrával za Portland a Houston. V NBA odkroutil patnáct sezon.

„Věřím v Ice Cubea a Jeffa Kwatinetze a v to co vytvořili. Chci jim pomoci v tom, aby Big3 vzkvétala. Už loni jsme mohli sledovat velkou kvalitu hry, která se těšila zájmu fanoušků. Doufám, že to bude letos ještě lepší,“ řekl Drexler, jenž byl v prvním ročníku trenérem jednoho z týmů.