My sníh máme, vzkázali do Polska z Vysočina Areny. A závod byl jejich

Největší mezinárodní seriál v juniorském biatlonu se tak příští týden přesune na Vysočinu.

„Definitivní rozhodnutí, s výhledem na předpověď počasí, padlo minulé pondělí, kdy ta situace byla tragická,“ prozrazuje za novoměstské pořadatele Jan Skřička. „IBU (Mezinárodní biatlonová unie) totiž potřebuje, aby minimálně 14 dní dopředu bylo úplně jasno. A v tu chvíli to v Dusznikách nebyli schopní garantovat,“ vysvětluje.

IBU Junior Cup v Novém Městě na Moravě Program Pátek 26. ledna

Sprint juniorek 7,5 km 10.00 Sprint juniorů 10 km 13.00 Sobota 27. ledna

Junioři: Jakub Štvrtecký (ročník 1998), Mikuláš Karlík (1999), Vitězslav Hornig (1999), Jakub Kocián (2000), Dominik Štulík (1998), Tomáš Mikyska (2000), Jonáš Mareček (2001) Juniorky: Tereza Vinklárková (1998), Petra Suchá (1999), Iva Křižovičová (1999), Eliška Svobodová (1999), Tereza Voborníková (2000), Karolína Dusilová (2000), Eliška Teplá (1999)

Polským pořadatelům by však pravděpodobně nepomohly ani současné přívaly sněhu. „Nevím, kolik ho padlo v Polsku. Ale co se týče přírodního sněhu, my ho tady máme nějakých patnáct centimetrů,“ přibližuje Skřička.

„Do toho ani nevjedete rolbou,“ pokračuje. „Pokud nemáte základ technického sněhu, a ten se jim nepodařilo nasněžit, tak vám takové sněžení nepomůže. Rolby jsou dnes tak těžké, že pokud přírodního sněhu nemáte minimálně 25 centimetrů, nemůžete dělat nic.“

Novoměstské pořadatele však, díky zásobníku sněhu, takový problém nemusí trápit. „Sněhu jsme jako jediní ze středoevropských areálů měli pořád dostatečnou vrstvu,“ těší Skřičku. „Tím pádem jsme byli atraktivní alternativa - Nové Město navíc není od Dusznik tak daleko, a tak to bylo zajímavé i pro jednotlivé týmy.“

To však neznamená, že uspořádat Juniorský pohár IBU na poslední chvíli je zcela bez problémů. „Z hlediska technického uspořádání na místě samotném to je bez potíží. Zvlášť pro tyto malé soutěže je areál připravený,“ ví Skřička.

„Největším problémem byla logistika, ubytovací kapacity. Protože na víkend na Vysočinu často směřují zájemci z řad veřejnosti. Takže tohle bylo složitější.“

Přesto se podařilo. A ve Vysočina Areně se tak příští pátek a sobotu uskuteční po dvou závodech ve sprintu juniorek na 7,5 km a juniorů na 10 km.

Z diváckého pohledu je určitě škoda, že v IBU Junior Cupu už nestartuje největší současný talent českého biatlonu, Markéta Davidová. Čerstvě 21letá reprezentantka, která loni v Novém Městě na Moravě vybojovala na evropském šampionátu juniorů dva mistrovské tituly, v této sezoně už pravidelně obráží závody Světového poháru dospělých.

„Na druhou stranu budou startovat hned tři zástupci SK Nové Město na Moravě, Eliška Teplá, Iva Křižovičová a Jonáš Mareček. „Pro místní to bude určitě zajímavé, je to obrovský úspěch novoměstského biatlonu,“ má jasno Skřička.

„Věřím, že je přijdou podpořit rodinní příslušníci, kamarádi, možná lidé z Nového Města. Ale realisticky si myslím, že jde uvažovat o návštěvě 300 lidí na závod,“ tipuje.