Humpolec dobýval Čínu a bojuje o olympiádu. Porazil i mistry světa

Trojkový basketbal získal punc olympijského sportu. Jeho premiéra v Tokiu posunula prestiž nejmladší basketbalové disciplíny o několik pater výš. Snažení Humpolce naznačuje, že české naděje nemusí být pouze plané.

Dvě dlouhé cesty do daleké Číny během tří týdnů a k tomu turnaje jako den a noc. To byl program borců z Humpolce. Začali tou nocí, aby za dva týdny jejich snažení mohlo zalít slunce. Na challengeru, tedy druhé nejvyšší světové kategorii turnajů, v Nan-ťingu si zvykali na specifika trojkového basketbalu po desetiměsíční sezoně na palubovkách hraním pěti proti pěti, aby o dva týdny později už brali ve Wu-si druhé místo.

Kromě příjemné finanční prémie znamená stříbro také postup na elitní světový turnaj World Tour v Japonsku.

„Je to pro nás velký úspěch a odměna za ta léta, která jsme tomu obětovali především časově. A taky doufám, že to nebylo naše poslední Masters, které jsme letos ukořistili,“ zářil šéf humpoleckého celku Ondřej Dygrýn po návratu z Číny.

Aby ne, když je to poprvé v historii, co si český tým takovou účast na jiném elitním turnaji než Prague Masters vybojoval na hřišti.

Tým ve složení Ondřej Dygrýn, Roman Zachrla, Ondřej Šiška a Vladimír Sismilich musel cestou za splněním svého cíle z cesty odklidit i aktuální světové jedničky a několikanásobné světové šampiony Novi Sad Al Wahda.

„Já chtěl jít v semifinále radši na Novi Sad než na světové dvojky Liman, protože Sad už víc známe, i když se nám ho dlouho nepovedlo porazit. Mně se to poprvé podařilo v roce 2012 a do letoška jsem na to čekal,“ nebál se Dygrýn historicky nejúspěšnějšího týmu v historii 3x3 v čele se světovou jedničkou Dušanem Bulutem.

Slovinský Liman tak Češi vyzvali až ve finále, kde po boji ovlivněném deštivým počasím padli. „Tady pršelo tolik, že to klouzalo i na nově vyvinutém povrchu, takže jsme i z obav o zranění hráli de facto na půlce hřiště. Bylo to spíš o střelbě. My špatně začali a pak už jsme se do toho nedostali,“ litoval Dygrýn prohraného finále.

Jedním dechem dodává, že síla slovinského celku je obrovská: „Považuju je momentálně za nejlepší na světě. I tak jsme se ale přesvědčili, že je to hratelné a budeme konkurenceschopní těm nejlepším.“

Už účast na challengeru není pro každého. Je třeba si ji buď vybojovat na turnajích nižší kategorie, nebo být mezi top 16 týmy světa. Pak se můžete hlásit na vybrané challengery a čekat, zda vám mezinárodní basketbalová federace FIBA účast potvrdí. Pokud potvrzení dostanete, tak cestu hradí FIBA a ubytování organizátor. To je letos případ i Humpolce.

I když Humpolce…

„Několik let se nám nepodařil žádný větší výsledek, tak jsme s Romanem Zachrlou vedli dlouhý rozhovor a zvolili cestu, kdy musíme být všichni z jednoho místa. A protože nás je nejvíc z Brna, zvolili jsme si jako základnu Brno, i když se dál jmenujeme Humpolec. Z něj jsem jen já, ostatní jsou většinou Brňáci, takže nejčastěji dojíždím na tréninky za nimi, stejně jako Ondra Šiška z Přerova,“ vysvětluje změnu systému Dygrýn. Jak je vidno, společné tréninky začínají přinášet ovoce.

V Humpolci navíc získali podporu, bez které se současný špičkový basketbal 3x3 prakticky hrát nedá: „Jsme dál Humpolec i proto, že jsme od města dostali za jeho zviditelňování určitou podporu, a nově jsme celým názvem Bernard Humpolec. Bernard je humpolecká firma, která nás teď bude taky finančně podporovat. Máme tedy dva sponzory.“

Roman Zachrla (ve světlém) z Humpolce se na turnaji v Pekingu ocitl pod tlakem Janise Antropse a Karlinše Lasmanise z Rigy.

Letošní ambice šestice, kam kromě výše jmenovaných patří ještě Martin Müller a Jan Rotrekl, jsou ty nejvyšší. „Cílem je dostat se na tři nebo čtyři turnaje Masters z celkových devíti. Z prvního turnaje v Číně se to nepovedlo, ze druhého ano, teď v Moskvě budeme bojovat o další,“ odkryl Dygrýn týmové cíle i aktuální program. „Pak nás čeká challenger kyperském Limassolu a ještě asi dva další.“

Dygrýna zatím trápí nevalná česká konkurence. „Když jsme takhle vysoko, přispíváme Česku do světového žebříčku. Ale bohužel nám chybí další týmy. Byla tam Ostrava, která nějaké body posbírá, ale pak nikdo další, což je dost škoda. Potřebujeme proto posílit základnu 3x3,“ vyzývá soupeře.

Pro ni vede cesta přes českou nejvyšší soutěž Chance 3x3 Tour. Svůj plán na turnaje a sbírání bodů do žebříčku už mají také české reprezentační výběry.