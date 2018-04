Statečná srdce na Zlatém pobřeží. Malí Skotové se vzepřeli nejen Anglii

Na prestižní sportovní události pro státy, které bývaly součástí britské koruny, se stali velkou atrakcí. A doma jsou za hrdiny. Skotští basketbalisté teď doufají, že se alespoň skulinkou protlačí ke slunci. Stín fotbalu, curlingu nebo golfu pro ně dosud byly zcela neprostupné...

Pravdou je, že basketbalovému turnaji chyběly ty největší hvězdy. NBA a velké evropské soutěže se kvůli Hrám Commonwealthu nezastaví. Za favority však byli obvyklí podezřelí: Austrálie, Kanada, šikovné africké celky z Kamerunu a Nigérie...

Skotové přijeli do australského města Gold Coast v nejsilnější sestavě, přesto s minimální ambicí. Hlavní oporou byl už čtyřiatřicetiletý křídelník Kieron Achara, který hrál několik let italskou ligu a teď působí v jednom z top týmů britské nejvyšší soutěže Glasgow Rocks.

Výběr je kompletně složen z hráčů působících ve Skotsku a většině členů je jen lehce přes dvacet let. Exotický prvek zajišťují Bantu Burroughs, který se narodil na souostroví Svatý Kryštof a Nevis, a osmnáctiletý talent Sean Nealon-Lino, jenž je rodákem z portugalského Lisabonu.

Thomas Abercrombie (vlevo) z Nového Zélandu zblokoval pokus Bantu Burroughse ze Skotska. Bantu Burroughs (vlevo) a Sean Nealon-Lino ze Skotska jsou zklamaní z porážky s Novým Zélandem.

Skotové prostě nebyli kandidáty na úspěch. Ale pod vedením kouče Roba Beveridge, který působí v silné australské lize u celku Illarawa Hawks, od začátku překvapovali.

Na úvod turnaje si v derby vyšlápli na Anglii 78:65. Poprvé se mluvilo o překvapení. O tom, že Skotové mají splněno.

Stále jim nikdo nevěnoval větší pozornost.

Pak ale přišly výhry 63:52 nad Kamerunem a 96:81 nad Indií a Skotové najednou postupovali do play off z první příčky ve své skupině.

Když pak ve čtvrtfinále překonali skvělou obranu Nigérie a přečkali výtečný výkon Ikeho Diogua (zaznamenal 24 bodů a 15 doskoků), bylo z modrobílých překvapení turnaje.

„Nikdo nevěřil, že postoupíme tak daleko. Pořadatelé už ani nepočítali, že budeme potřebovat pokoje, a měli v plánu, že je dají dalším sportovcům. My v nich ale pořád jsme a spánek si pořádně užijeme až do konce,“ vyprávěl po postupu do semifinále nadšený pivot Alasdair Fraser, který celý turnaj odehrál s ochranou maskou a stal se tváří svého týmu.

„Byli jsme před čtvrtfinále hrozně nervózní a výhru jsme pak oplakali. Teď už máme splněno a můžeme se basketbalem jen bavit, jsme jasnými outsidery. Medaili ale chceme,“ popsal zkušený Kieron Achara.

V semifinále Skotsko poprvé narazilo. Favorizované Austrálii podlehlo jasně 46:103. Ale i tak živil výběr, kterému se v průběhu turnaje začalo přezdívat Braveheart (Statečné srdce), naději na cenný kov.

Jenže měli smůlu.

Ve druhém semifinále neuspěl celek Nového Zélandu. Tall Blacks nestačili v koncovce na Kanadu 86:88 a museli hrát o bronz. Papírově silnější Nový Zéland pak zdolal nadšeně bojující Skoty 79:69. Medaile byla pryč.

Australští basketbalisté opanovali turnaj na Hrách Commonwealthu. Ve finále s Kanadou vládli 87:47.

„Dali jsme do toho všechno. Už semifinále překonalo naše nejdivočejší sny. Austrálie byla úplně jinde a proti Zélandu už nám trochu došly síly. Přesto je to pro mě i pro tým obrovský zážitek, na který nikdy nezapomeneme,“ uzavřel smutný trenér Beveridge.