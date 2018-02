Musíme tam dát víc držky, láteří kouč hranických házenkářů

„Pokud chceme do play-off, musíme bodovat ve Frýdku,“ velí jednoznačně trenér Libor Hrabal před nedělním zápasem.

Co rozhodlo proti Lovosicím?

Ve druhém poločasu jsme měli fázi, kdy jsme se nedokázali prosadit v útoku. Lovosičtí opláceli naše chyby rychlými protiútoky a utrhli se na čtyři góly. Hlavní problém v celém zápase byl, že jsme nebyli moc aktivní v útoku a nedokázali jsme se prosadit přes jejich obranu. Šance, které jsme měli, skončily na těle brankáře Adamíka.

Mrzí vás domácí ztráta?

Doma už jsme prohráli dost zápasů a každá další taková ztráta je bolestivá. Věřili jsme, že to zvládneme, a teď jsme zklamaní. Ale za druhý poločas si Lovosice zasloužily vyhrát.

Co vám chybí v útoku?

Rychlost a agresivita, abychom obranu roztáhli a dokázali tam dát víc „držky“ a dohráli to do lepší šance, než které jsme si vypracovali. A pak zakončení, zase bylo špatné.

Rychlost, agresivita, ty patří spíš mládí, naopak Cement má na spojkách vesměs třicátníky. Je v tomhle problém?

Určitě tam rychlost chybí. Sice jsme se snažili pro rychlost v přípravě něco dělat a abychom do sebe dynamiku dostali, ale ještě to není takové, jaké bychom chtěli. Chtěli jsme se ke střelbě dostat i přes křídla, ale také to nešlo.

Co musíte změnit, abyste proklouzli do play-off?

Musíme vyhrávat zápasy... Zabrat, dát do toho nejvíc a zkusit Frýdek porazit na jeho hřišti. Jsou na tom stejně jako my, bude to těžké, ale pokud chceme do play-off, musíme tam bodovat. Myslím, že jsme toho schopni, pokud se všechno sejde.

Zbývá osm kol, kolik z nich musíte uhrát bodů?

Doma máme nepříjemné soupeře Strakonice, Jičín, Kopřivnici a Brno. Tyhle čtyři zápasy musíme každopádně vyhrát a uvidíme, jestli těch osmnáct bodů bude stačit.