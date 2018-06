Čtyři tituly za pár dnů. Hradecké žákyně ovládly české šampionáty

Hradecké žákovské šampionky * Tým do 12 let: Benešová, Borovcov, Dušková, Hvězdová, Jonášová, Kammel, Kašparová, Koďousková, Konečná, Krausová, Mikolandová, Mottlová, Šafránková, Šebestová, Urbancová, Vodvárková, Vondráková. Trenérka: Michaela Benčíková. * Tým do 13 let: Vintrová, Sobotková, Vlachová, Skoumalová, Wohnerová, Škaldová, Víšková, Vodvárková, Klausová, Kusá, Foffová, Malá, Mahelová, Brožová, Felgrová, Jelínková, Lindrová, Bártů. Trenéři: Jan Uhlíř, Ondřej Borovec, Karel Adamec. * Tým do 14 let: Fraňková, Jarešová, Kalousková, Nováková, Telecká, Hertíková, Konštacká, Marečková, Šafránková, Zárubová, Pacáková, Polanská. Trenéři: Jan Uhlíř, Michaela Vaníčková. * Tým do 15 let: A. Nováková, Paterová, Vítová, Bartáčková, Hopková, Chvojková, Nutilová, Pražáková, Šafránková, Vlčková, Zárubová, Bastlová Eliášová. Trenérka: Michaela Benčíková.