Do Hradce Králové liga basketbalistů konečně vtrhne naplno. A výhry?

Královští sokoli, nováček soutěže, jenž se mezi elitu vrátil po téměř čtvrtstoletí, totiž před sebou mají sérii zápasů, v nichž na rozdíl od dosavadních budou převládat domácí. „Moc se na to těšíme, domácí prostředí by nám mělo pomoct. Když jsme viděli los, bylo nám jasné, že v úvodu to budeme mít těžké,“ uvedl Lubomír Peterka, trenér hradeckého družstva.

Domácí program Hradce do konce roku 2018 středa v 18.00: Hradec - Brno

sobota 24. 11. 19.00: Hradec - Děčín

Sobota 15. prosince: Hradec - Pardubice

sobota 22. prosince: Hradec - Opava

sobota 29. prosince: Hradec - Kolín

Jen pro připomenutí: Královští sokoli v soutěži za sebou mají už deset zápasů, ale jen ve třech nastoupili v domácí hale v Třebši. A že by si v ní zahráli dvakrát po sobě, o tom si mohli doteď jen nechat zdát. To se jim ale nyní podaří už do soboty. Ve středu totiž budou jejich hosty hráči Brna, v sobotu přijede Děčín.

Hradečtí tímto dvojzápasem jednak zakončí úvodní polovinu základní části, jednak vstoupí do druhé. Bohužel však s nepříznivou bilancí, ještě ani jednou totiž nevyhráli a na nejbližší tým v tabulce, shodou okolností na dnešního soupeře, ztrácejí tři výhry. „Vypadá to hodně, ale venku se vyhrává těžko. Věříme, že teď nám domácí prostředí pomůže. Z tohoto pohledu škoda zápasu s USK, který jsme měli pod kontrolou, ale závěr jsme nezvládli,“ uvedl kouč.

Královští sokoli naposledy prohráli v Prostějově s tamním Olomouckem, ačkoliv až do poslední minuty útočili na výhru. „Lepšíme se, doufám, že zvládneme i situaci, kdy bychom mohli být favoritem,“ řekl k dnešnímu duelu kouč, jenž v Prostějově mohl poprvé nasadit novou posilu Pavola Lošonského. Slovenský reprezentant se předvedl v dobrém světle, zaznamenal 14 bodů a 8 doskoků. „Byl přínosem, a dnes navíc budeme kompletní,“ sdělil kouč.

A ještě pro úplnost: Zatímco za více než dva měsíce od chvíle, co soutěž začala, odehráli Královští sokoli doma jen tři zápasy, nyní se z šesti následujících pětkrát představí doma. Stihnou to do konce roku, a to přesto, že po dnešním duelu následuje reprezentační přestávka. Sobotní zápas s Děčínem už patří do kola, které všechny ostatní týmy sehrají po ní.