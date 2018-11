Hradecká opora Sedmák: Výhra pomůže, čekání na ni příjemné nebylo

„Tak dlouhé čekání na ni nebylo nic příjemného, ale ukázali jsme, že se s tím umíme vyrovnat. Jsem přesvědčený, že tato nám pomůže k dalším,“ sděloval nadšeně po zápase s Brnem (84:79) Peter Sedmák, důležitá postava hradeckého týmu.

Jednak tím, že svůj dobrý výkon ozdobil 18 body, po Candovi druhý nejvyšší počet z týmu. A jednak také tím, že šest z nich dosáhl dvěma trojkami necelých pět minut před koncem, kdy soupeř z Brna stáhl náskok Královských sokolů na jediný bod (66:65).

Zažil jste ve své kariéře někdy, že byste s týmem tolik zápasů na začátku sezony prohrál?

Nikdy jsem skóre 0:10 neměl, tohle bylo opravdu poprvé. Ale v životě je všechno jednou poprvé a někdy člověk musí spadnout na dno, aby se pak mohl posunovat nahoru. Důležité je, že jsme všichni zůstali pozitivní, trenéry počínaje a majiteli klubu konče.

Kdybyste opět prohráli, ztráta na tým bezprostředně před vámi by se dále zvýšila. Byl to hodně velký tlak?

Asi větší než jindy. Každý to věděl, mluvilo se o tom. Jen výhra nás mohla posunout aspoň kousek dopředu.

Co dříve nešlo?

Myslím si, že všechno je v hlavách, je to o psychice. Když budeme silní v hlavě a budeme si věřit, tak to půjde a výher přijde víc.

Snad i díky sebevědomí, které by se vám mělo vrátit.

Souhlasím, právě tohle jsme potřebovali, i když to bylo asi těžší, než jsme si v průběhu zápasu mysleli. Hlavně poté, co jsme vedli v prvním poločase o dvacet bodů.

Co se pak stalo, že to až do konce bylo drama?

Zbytečně jsme znervózněli a následně se nám přestalo dařit. Oni se naopak trochu chytli a zlepšili se. Jsem ale rád, že jsme závěr ustáli a došestkovali jsme to k výhře.

Na pomezí první a druhé čtvrtiny jste Brnu utekli na rozdíl dvaceti bodů, soupeř pak usilovně snižoval, ale vedení jste mu už ani jednou nepřenechali. Byl pro vaši výhru onen zmíněný herní úsek tím nejdůležitějším?

Důležité to bylo hlavně proto, že to soupeři sebralo dost sil, v úplném závěru mu asi chyběly a trochu odpadl. Příště ale takové vedení musíme udržet a ne ho skoro ztratit.

Hru Brna táhli tři Američané, kteří dali 60 ze 79 jeho bodů. Bylo těžké je bránit?

Bylo. V prvním poločase se nám to docela dařilo, ve druhém méně, až na konci to bylo zase lepší.

V čem jste při jejich bránění dělali chybu?

On je každý trochu jiný, ale nedařila se nám týmová obrana, nepomáhali jsme si. A když máte tak šikovné křídlo, jako je Roby (27 bodů - pozn. autor), je těžké ho ubránit jeden na jednoho. My jsme ale stáli každý u svého hráče, a proto někdy dával dost lehké koše.

Vy jste dal důležité necelých pět minut před koncem, za stavu 66:65 jste proměnil dvě trojky a rázem to bylo 72:65. Věřil jste si?

Musel jsem. Do té doby jsem sice z pěti pokusů nedal ani jeden, a tak podle statistiky to padnout už muselo. Jsem za to rád, i když ta druhá trojka byla docela těžká.