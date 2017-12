Ostrouhají Lakers? LeBron James může dostat nabídku, co se neodmítá

Většina expertů kolem NBA se shoduje, že James po této sezoně nezůstane v Clevelandu, kde strávil předchozí čtyři sezony a celkově jedenáct z dosavadních 15 v nejlepší světové lize.

Jako největší favorit na angažování Jamese se jevili Los Angeles Lakers, teď se však v Texasu vynořuje zajímavý konkurent. Zatím jako zákulisní úvaha. Protože Houston má hned několik vábniček.

Zatímco v Los Angeles by museli tým kompletně přestavět, aby měl šanci vyzvat mocné Golden State v boji o titul, Rockets by tolik úprav soupisky provádět nemuseli a všeobecně se očekává, že Warriors vyzvou v sérii play-off už letos.

„Rakety“ z Houstonu totiž už mají svou superhvězdu v podobě Jamese Hardena, k němu Chrise Paula, který je jedním z nejlepších kamarádů LeBrona v NBA. A také spoustu dalších kvalitních hráčů. Záleží, co LeBron od svého angažmá očekává. A pokud si opravdu ze všeho nejvíc přeje zdolat Golden State, je Houston možná jeho jediná šance.

Jamesův odchod do Houstonu by byl ekvivalentem loňského přesídlení Kevina Duranta z Oklahoma City do Golden State. Durant nepřešel do týmu, který bylo potřeba vystavět, jako to udělal James v roce 2010 v Miami nebo o čtyři roky později v Clevelandu.

Žádný z LeBronových týmů nevyhrál v jeho první sezoně, protože se musel sehrát a získat zkušenosti ve velkých zápasech.

To Durant zvolil Warriors, kteří i bez něj vyhráli v základní části rekordních 73 utkání a o titul přišli spíše shodou náhod. S ním se stali prakticky neporazitelnými. V letošním play-off vyhráli 16 ze 17 zápasů. Jediná porážka přišla v zápase, ve kterém Cleveland lámal střelecké rekordy finále.

Rockets sice naposledy slavili v NBA titul před více než dvaceti lety, ale v poslední době jdou pod vedením manažera Moreyho prudce nahoru a v tuto chvíli jsou nejlepším týmem v lize.

Mají bilanci 21 výher a čtyři porážky, nejlepší rozdíl vstřelených a obdržených bodů (plus 12 na utkání) a žádnou viditelnou slabinu na obou koncích palubovky. Mají druhý nejlepší útok a pátou nejlepší obranu v soutěži, což jsou nutné statistiky pro opravdového kandidáta na titul. To vše i bez největší letní posily Chrise Paula, který pro zranění odehrál méně než polovinu zápasů.

Pokud by neexistovali Golden State, Houston by byl patrně největším kandidátem na titul. Připojte do týmu LeBrona Jamese a máme zřejmě historicky skvělý tým.

Harden by byl asi nejlepším hráčem, s jakým kdy LeBron hrál. Sezony s Dwyanem Wadem byly lemované zraněními hvězdného křídelníka, Kyrie Irving do svých nejlepších let zřejmě právě vstupuje v Bostonu. Ovšem Harden je v osmadvaceti letech na vrcholu svých sil a je v tuto chvíli zřejmě hlavním kandidátem na cenu pro nejužitečnějšího hráče.

Jeho průměry přes 32 bodů, devět asistencí a pět doskoků s úspěšností střelby přes 46 procent jsou vynikající a jeho individuální sezona zatím patří k nejlepším v historii. Loňský příchod ofenzivního mága Mikea D’Antoniho z něj udělal jednu z největších postav celé soutěže a představa, co by udělal s LeBronem v týmu, je možná až těžko uchopitelná.

James Harden z Houstonu oslavuje svou trefu proti Portlandu. LeBron James (vpravo) z Clevelandu přihrává přes bránícího Taureana Prince z Atlanty.

A nejde jen o Hardena. Do Rockets po svém příchodu zatím skvěle zapadá rozehrávač Chris Paul, který je - jak řečeno výše - Jamesovým blízkým přítelem. Pod košem ční švýcarský objev Clint Capela, jehož v Houstonu právem považují za jednoho z nejtalentovanějších mladých pivotů současnosti. Navíc jsou Rockets našlapaní na pozici velkých křídel, kteří by byli schopni stíhat nízkou sestavu Warriors. Spolu s Hardenem a Paulem se mohou točit Trevor Ariza, Luc Mbah a Moute a P. J. Tucker.

Poslední jmenovaný Tucker je z nich nejhorší střelec z dálky, a to proměňuje letos s úspěšností 38 procent. Vůbec jsme ještě nezmínili ostrostřelce a loňského nejlepšího náhradníka ligy Erica Gordona, od kterého nesmíte ani na okamžik odstoupit.

LeBron jen dvakrát v kariéře hrál průměrně v zápasech sezony méně než 37 minut a letos se to nezmění. Houston by mu dopřál dostatečný odpočinek a on by dovolil odpočinek Hardenovi, kterého v posledních letech zradila v play-off únava.

Klíčem pro Rockets je zbavení se drahé smlouvy Ryana Andersona. Ostrostřelec má podepsáno ještě na dvě další sezony za téměř 42 milionů dolarů a kvůli svým nedostatkům v obraně nemohl v play-off příliš nastupovat.

Mezi „detaily“ patří potenciální jednání ohledně nových smluv pro Paula, LeBrona nebo třeba Clinta Capelu, ale pokud by si James přestup přál, vše se dá vyřešit. Daryl Morey je ostatně jedním z nejkreativnějších manažerů v lize, takže by určitě dokázal něco vymyslet.

Popis toho, jak snadné by bylo zapracovat LeBrona do Houstonu, kontrastuje s tím, jak složitě by zapadal do Los Angeles. Lakers zřejmě budou mít v létě k dispozici prostor pro dva maximální kontrakty, takže by se James mohl spojit s DeMarcusem Cousinsem nebo Paulem Georgem, ale nezbyly by žádné peníze na ostatní hráče.

Chris Paul (vlevo) z Houstonu unikl Donovanu Mitchellovi z Utahu.

LeBron by tak musel spoléhat na nezkušené mladíky jako jsou Lonzo Ball, Brandon Ingram nebo Kyle Kuzma. Ve zkušenostech má Houston obrovskou výhodu.

S největší pravděpodobností míří aktuální sezona NBA ke stejnému závěru jako letos i před dvěma lety: že LeBronův Cleveland podlehne nezastavitelnému Golden State.

Uvědomuje si to prakticky celá liga, a dokonce i Warriors působí zatím trochu znuděně. LeBronův přechod do Houstonu by si určitě získal jejich pozornost a celá liga by se o hodně zvedla.