Boston vyrval výhru Houstonu, direkty dostaly i Minnesota a Philadelphia

Osmá porážka Houstonu v této sezoně se narodila po dvou zcela odlišných poločasech. Rockets v Bostonu získali první čtvrtinu 32:12 a do půle měli k dispozici náskok 62:38. Tolik bodů Celtics na svém hřišti v této sezoně za úvodní dvě čtvrtiny ještě neinkasovali. Ale pak se zápas zlomil, když třetí část tým z Texasu ztratil 16:31.

Celtics dostali duel do vyrovnané koncovky. Sedm sekund před koncem bostonský Jayson Tatum dvěma body stáhl na 97:98.

Vzápětí byl Jamesi Hardenovi odpískán útočný faul a k míči se opět dostali domácí. Zahráli pod koš na Horforda, který je 3,7 sekundy před koncem poprvé v zápase poslal do vedení, které už uhájili. Rockets už neměli oddechový čas a při vyhození po Horfordově koši byl Hardenovi odpískán další útočný faul.

Horford ovšem poté nepojistil bostonský úspěch, když zahodil dvě šestky - ale Houston toho nevyužil, tříbodová střela Erica Gordona přesná nebyla. Takový obrat v aktuální sezoně NBA ještě nezažila.

Rockets měli na své straně papírově nejlepšího střelce dne - Harden zapsal 34 bodů (proměnil ale jenom sedm z 27 pokusů pole) a připojil k nim 10 asistencí a šest doskoků (osmkrát míč ztratil). Gordon přidal 24 bodů (potřeboval však 23 střel).

Další muži už tolik prostoru v útoku nedostali - Trevor Ariza zvládl 11, Nené 10 a Ryan Anderson devět bodů. Další absence Chrise Paula a Clinta Capely se zacelit nepovedlo.

Sestřih ze zápasu Boston - Houston:

Boston vedl Kyrie Irving s 26 body, Jayson Tatum přidal 19 bodů a Terry Rozier s Marcusem Smartem zvládli po 13 bodech. Muž zápasu Horford se dostal jen na devět bodů a osm doskoků.

Milwaukee ukončilo pětizápasové vítězné tažení Minnesoty 102:96, ač ztrácelo až 20 bodů. Souboj zvládlo otočit v poslední části, kterou opanovalo 27:12.

Bucks se mohli opřít hlavně o duo Eric Bledsoe (26 bodů, šest asistencí a pět zisků) a Janis Adetokunbo (22 bodů a 10 doskoků). Khris Middleton s Johnem Hensonem mají na kontech po 14 bodech, Malcolm Brogdon 13 bodů.

Karl-Anthony Towns byl nejlepším střelcem Wolves s 22 body, ale má jen pět doskoků, Andrew Wiggins přidal 21 bodů a Jimmy Butler se dostal na 20 bodů a sedm asistencí. Scházel první rozehrávač Jeff Teague, který si poranil koleno.

Večer velkých obratů podtrhl Portland, když doma zvládl duel s Philadelphií 114:110. Sixers už potřetí v sezoně nestačil osmnáctibodový náskok, o tolik tentokrát vedli ještě ve třetí čtvrtině. Blazers průběh poslední čtvrtiny zcela opanovali. Nakonec tuto dvanáctiminutovku získali 42:25, ač v zápase postrádali Damiana Lillarda.

C. J. McCollum ho zastoupil 34 body a sedmi doskoky, Shabazz Napier se blýskl sezonním maximem 23 body, když v poslední části nastřílel 15 bodů. Jusuf Nurkič přispěchal s 21 body a 12 doskoky.

Hostům nestačilo 29 bodů a devět doskoků Joela Embiida, ani 25 bodů a devět doskoků Daria Šariče. J. J. Redick přidal 19 bodů a Ben Simmons zapsal 17 bodů a osm asistencí.

Sestřih ze zápasu Portland - Philadelphia:

Rozehrávač Elfrid Payton nasbíral 19 bodů, osm asistencí, osm doskoků a dovedl Orlando k výhře nad Detroitem 102:89. Hráči Magic tak přerušili devítizápasovou sérii porážek. Evan Fournier zaznamenal 17, Marreese Speights 16 a Aaron Gordon 14 bodů, Bismack Biyombo využil místo v základní pětce k 12 bodům a 13 doskokům.

Tobias Harris potvrdil střeleckou pohodu a hře Pistons šéfoval 21 body. Andre Drummond zvládl 17 bodů plus 18 doskoků, pět asistencí a tři bloky a Ish Smith nahradil zraněného Reggieho Jacksona 18 body.

San Antonio si poradilo s New Yorkem 119:107, když LaMarcus Aldridge nastřílel 25 bodů a Pau Gasol přidal 17 bodů plus 11 doskoků a sedm asistencí (pro 37letého španělského pivota to je čtvrtý double-double za sebou). Kyle Anderson pomohl 16 body a osmi doskoky, Danny Green 15 body a Tony Parker 14 body.

Newyorský náhradník Michael Beasley má za sebou jeden z lepších večerů, svůj tým vedl 23 body a 12 doskoky. Kristaps Porzingis a Courtney Lee nastříleli každý 18 bodů. Devatenáctiletý francouzský nováček Frank Ntilikina proti svému krajanovi a vzoru Parkerovi zapsal devět bodů, 11 asistencí a tři zisky.

Výsledky NBA

Orlando - Detroit 102:89

Boston - Houston 99:98

Portland - Philadelphia 114:110

San Antonio - New York 119:107

Milwaukee - Minnesota 102:96