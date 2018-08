Basketbalový anděl se loučil v slzách. I synové Houšky brečeli

„Překvapení, které jsem nečekal. A masakr pro mě,“ dojalo to ikonu děčínského basketu, která se v sobotu velkolepě a v slzách loučila s profesionální kariérou.

Během ní handicapovaným dětem pomáhal skrz svůj projekt Koubasket. A bude dál. „Já jsem jen prostředník, že se lidi semkli a přispěli. Klobouk dolů hlavně před rodiči, kteří jsou s dětmi od rána do večera a mají to strašně těžké.“ Dostal od nich obraz se srdíčky a obtisklýma rukama.

Dlouhán Houška se stal symbolem děčínských Válečníků, klub dotáhl třikrát k senzačnímu stříbru v lize, v jeho trikotu zasáhl do 526 utkání v elitní soutěži a nasázel 4 581 bodů. Bývalý hokejbalista přišel z Chomutova v roce 2004 a vydržel čtrnáct let. Teď je z něj asistent trenéra Pavla Budínského.

V sobotu dostal 20 balíčků speciálních papírových kapesníků, aby derniéru ustál. Rozdal je mezi věrné, kteří se s ním přišli rozloučit, sám jich taky pár potřeboval.

Děkoval velkému parťákovi Luboši Striovi, kterého si vyžádal do zahajovací sestavy, děkoval manželce, synům i rodičům, kterým připravil speciální trička jako třeba Kouba mamka a pozval je na palubovku, děkoval fanouškům, klubu, všem.

Zahrál si proti bývalým parťákům od Pracha přes Housera, Vyorala či Balíka, zahrál si i proti devítiletému synkovi Márovi. Když ve 4. čtvrtině naskočil s tátovým číslem 15 a jmenovkou Malej Kouba, sázel koš za košem. „Nepočítal jsi je? To je dobře, protože by to bylo možná víc než táta,“ smál se legendární kapitán.

„Hrát proti tátovi bylo hodně dobrý,“ užíval si Marek. Ale když děčínský basketbalový anděl naposledy mával publiku, rozplakal se ještě víc než on. Stejně jako mladší Filip v hledišti vedle mamky. „Už když táta řekl, že končí, brečel jsem. Přemlouval jsem ho, ale nešlo to. Jako hráč byl hodně dobrý a dost srandovní, pořád se na hřišti smál.“

Když pak na stěně haly klub odhalil Houškův dres číslo 15, jeho majitel skoro ztratil slova. „Kdyby ho někdy Mára oblékl, bylo by to hezké. Uvidíme. Ještě je takový janek.“

Tenhle janek už tátu v NBL na palubovce neuvidí. Ale jinde ano. „Prý s ním můžu jezdit na zápasy do Chomutova.“ Ano, Houška bude s kamarádem Striou pomáhat Levhartům v Severočeské lize.