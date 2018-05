Škarnitzl má před Novým Městem jasno: Cokoliv do patnáctky bude úspěch

Nejprve hned v úvodních minutách závodu olympijské disciplíny cross country odstoupil kvůli technickým problémům olympijský šampion Jaroslav Kulhavý, v polovině závodu pak kvůli pádu vzdal i druhý český reprezentant Ondřej Cink.

Do cíle tak nakonec dojel z Čechů nejlépe na 32. místě Jan Škarnitzl. Ten pak o náročném závodě vykládal: „Nebylo to tak strašné, myslím z pohledu bahna. Ale nepříjemné to bylo tím, že povrch docela klouzal. Je tam nějaký vápenec, místy spojený s jílem. Jakmile trať navlhne, je to nepříjemné a klouže to jak z kopce, tak i do kopce.“

S fyzičkou je spokojený

Jak Škarnitzl přiznává, v Německu očekával mnohem lepší výsledek. „Jediné, s čím jsem byl spokojený, je fyzická připravenost. V místech, kde byl závod vyloženě o výkonu, jsem se necítil špatně. Ovšem po technické stránce, respektive po takovém tom pocitu na kole, to nebylo dobré,“ hodnotil jedenatřicetiletý biker.

3 dny zbývají do startu prvního závodu Světového poháru horských kol v Novém Městě na Moravě v roce 2018.

Navzdory nepříliš vydařenému závodu v Německu se jinak český závodník Škarnitzl cítí v dobrém rozpoložení. „Z dlouhodobého hlediska to vypadá dobře, předešlé závody jsem, myslím, odjel na slušné úrovni. Takže celkově můžu říct, že jsem připraven,“ soudí před cestou do Nového Města.

Na Vysočině se představí jak při pátečním short tracku, tak i v rámci nedělního seriálového vyvrcholení, tedy závodu elit.

„V něm bych moc rád dojel do dvacítky, cokoliv do patnáctého místa budu považovat za úspěch,“ nechal se slyšet muž z týmu Trek Mitas.

A jak Škarnitzlovi vyhovuje vysočinská trať? „V Novém Městě jsou kratší a prudší výjezdy. Hodně se to střídá, je tam častá změna rytmu. Nejdelší stoupání je kolem minuty. Celkem rychlé je zaváděcí kolo. Trať je taky hodně rozbitá, už při tréninku se to vymlátí,“ hodnotí.

„Člověk si moc neodpočine. Nejsou tam sice extrémně těžké výjezdy nebo sjezdy, ale je to těžké tím, že výjezdy a sjezdy jsou rychle po sobě,“ dodává.