Česko bude na MS v Lenzerheide reprezentovat 17 bikerů v čele s Kulhavým

MS v cross country:

Muži - elite: Ondřej Cink, Jaroslav Kulhavý, Jan Škarnitzl, Jan Vastl.

Ženy - elite: Hana Ježková, Jitka Škarnitzlová, Karla Štěpánová.

Muži do 23 let: Lukáš Kobes, Matěj Průdek, Jaromír Skála.

Ženy do 23 let: Jana Czeczinkarová.

Junioři: Tomáš Dudek, František Honsa, Samuel Jirouš.

Juniorky: Monika Kučerová, Magdalena Mišoňová, Tereza Sásková.

MS v maratonu:

Muži: Filip Adel, Ondřej Cink, Kristian Hynek, Marek Rauchfuss, Matouš Ulman.

Ženy: Jana Pichlíková, Karla Štěpánová.