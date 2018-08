Je to pořádný rachot, kochali se brněnští hokejisté přímo u trati

Obránce Tomáš Bartejs bývá v poslední době poměrně častým návštěvníkem Masarykova okruhu a sám si plánuje pořídit motorku. „Něco na kochání. Chopper nebo café racer, tyhle přestavby se mi zamlouvají,“ konkretizuje. Brankář Marek Langhamer má za sebou zkušenost z rychlé jízdy autem po okruhu v Bratislavě. Útočník Martin Dočekal zase „drandil“ po silnicích na Vysočině na vlastní stopětadvacítce.

V neděli společně navštívili brněnskou Grand Prix, při níž se dostali až na obslužnou trasu používanou jinak fotografy, traťovými komisaři a dalším personálem. „Byl jsem nadmíru spokojený, protože jsme se dostali skoro všude. Potkali jsme se naživo s některými jezdci, v tomhle vedru jsme se mohli provětrat na skútru. Jsem na Grand Prix asi pošesté, už jsem se dostal i do padoku, ale takhle blízko jsem nikdy nebyl. Toto je něco víc,“ pochvaloval si Dočekal, navlečený od hlavy až po paty v žlutých barvách s číslem 46 na podporu italské legendy Valentina Rossiho.

Tomu držel palce i Bartejs. „Fandím mu odmala a nemám důvod měnit,“ usmíval se obránce, který v červnu navštívil také klání superbiků. „Z obslužky to je úplně jiný pohled, jsme sedm metrů od závodníků. Čím dál víc se mi to líbí.“

Motocyklové závody a Kometa, to k sobě jde dobře dohromady. V předchozích letech byl v padoku vídán tehdejší brankář Jiří Trvaj, jeho nástupce v brněnské brance Marek Čiliak si rád vlezl do auta a vyrazil přímo na Masarykův okruh. Motorku má doma kapitán Leoš Čermák, na skútru jezdí centr Jan Hruška. A tak by se dalo pokračovat.

Ačkoliv sami se musí na ledě rozhodovat ve velké rychlosti, tak před tím, co dokázali předvádět piloti na motorkách, měli hokejisté extraligového mistra velký respekt. „Je to pořádný rachot, když si stoupneš na cílovou rovinku. Tam ani nestihneš zachytit, že někdo proletěl,“ líčil Bartejs. „Takhle kdyby kolem mě všichni projížděli na ledě, tak by to asi nebylo moc dobré,“ dodal s úsměvem.

Už dopoledne na začátku své návštěvy se trojice hráčů zastavila v tiskovém centru, kde si poslechla instrukce. Krátce je pozdravil Jakub Kornfeil, než vyrazil za bronzovým stupínkem ze závodu třídy Moto3. „Tím byl náš zážitek z jeho výsledku ještě silnější,“ ocenil brankář Langhamer. Na Grand Prix byl podruhé, a zatímco loni seděl na přírodní tribuně C mezi fanoušky, v neděli už si našel místečko pod „céčkem“ na obslužce. „Koukat na to je jedna věc, sednout na motorku zase druhá. Kdybych jel, tak asi raději v autě, na čtyřech kolech. Na dvou, na sto procent výkonu… tam nevím, jestli bych si troufnul.“

To Dočekal měl jasno: „Kamarád mi říkal, že jsou závody bezpečné, jezdci mají airbagy a kolem tratí jsou nadýchané kačírky, ale já bych na to nevlezl. Takový adrenalin fakt nemusím, bál bych se. Na ježdění na motorce jsem spíš takový rekreační týpek, pohodář, jenom si to tak lehce brnkat,“ líčil známý kliďas.

Z okruhu odcházel spokojený, přestože ve výsledcích mu něco chybělo. „Že Kornfeil udělal bednu, bylo super, fandilo se, tleskalo se. Ale ještě kdyby se ten Vale (Rossi) umístil. Kotel jeho fanoušků na céčku byl fantastický, každý žlutý, všichni jsou tam Rossi. To byla věc,“ vyprávěl Dočekal.