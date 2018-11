Kouč hokejbalistů Pardubic: Klukům děkuji, jak to v jedenácti zvládli

Ostatní sporty

Zvětšit fotografii Momentka z hokejbalového utkání mezi Pardubicemi (v modrém) a Hradcem Králové. | foto: Radek Kalhous, MAFRA

dnes 11:50

K poslednímu utkání nejvyšší hokejbalové soutěže vyrážely Pardubice v sobotu do Karviné v hodně okleštěné sestavě. Přesto však dokázali domácí přehrát 6:3 a získat další tři body do tabulky. „Jelo pouze jedenáct hráčů a nový brankář Tomáš Humlíček. Ze začátku jsme chtěli čekat hlavně na brejky, ale to se nám nedařilo. Vše se otočilo až od druhé třetiny, byli jsme lepší a zaslouženě jsme vyhráli. Chtěl bych klukům za bojovný výkon v tak malém počtu poděkovat,“ chválí hráče na klubovém webu jejich trenér Jiří Mašík.