Hodonínské házenkářky opustily interligu s pocitem křivdy

Že je všechno v pořádku?

Ale kdeže.

Hodonín cítí křivdu, že na jeho sestup z MOL ligy nejvíc „tlačili“ blízcí rivalové z Veselí nad Moravou a ze Zlína. Měli prý mít zájem o hráčky z kádru nováčka. „Svaz naši účast v interlize nechal na hlasování českých klubů. O rok dřív skončilo poslední Veselí nad Moravou, ale sestoupit nemuselo. My jsme hlasováním byli odejiti,“ zlobí se šéf hodonínských házenkářek Radek Bičan.

Vadí mu, že i když se počet interligových týmů snížil ze 13 na 12, protože se odhlásil slovenský Trenčín, nemohl Hodonín zůstat a stávající dvanáctku družstev doplnit.

„Slováci souhlasili, abychom interligu hráli. Paradoxně jeden z nejaktivnějších, kdo proti nám vystupoval, bylo Veselí. České oddíly kromě Slavie se postavily proti nám. Nejvíc Zlín a Veselí, kde se domníváme, že byl zájem si rozebrat naše hráčky. Tlaky byly intenzivní,“ tvrdí Bičan.

Nejen tím, že žádná z hráček Hodonína do Veselí nad Moravou nepřešla, se hájí vedoucí napadeného celku Vlastimil Procházka. „Ani ve Zlíně děvčata z Hodonína nejsou. Dle smlouvy je v interlize osm českých účastníků, místo Hodonína postoupila Plzeň. Kdybychom rozšířili počet českých týmů na devět, vznikl by problém na konci soutěže, kde by musely sestupovat dva celky, a ne jeden. To byl ten hlavní problém,“ říká Procházka.

Poukazuje na to, že když skončilo poslední Veselí nad Moravou, nechtěl z 1. ligy nikdo nahoru. Letos tomu ale bylo jinak a postupujícím celkem je Plzeň. Se snížením počtu slovenských účastníků nemá podle jeho slov sestup Hodonína co dělat. „Slavia se zdržela hlasování proto, že měla od Hodonína přislíbenou účast na přípravném turnaji,“ konstatuje Procházka.

Bičan to odmítá jako nepravdu. Oponuje: „Hráčky nám nikdo nemohl rozebrat jen proto, že byly pod smlouvami.“ Přesto Hodonín sestupem utrpěl a ztratil nejlepší střelkyni interligy Annamarii Patrnčiakovou ze Slovenska. Zamířila do Olomouce. Dále odešla Valerie Smetková do Poruby a Michaela Budayová čeká rozšíření rodiny.

„Smetkovou chtěl Zlín, ale nedokázal splnit naše podmínky, tak je v Porubě,“ dodává Bičan.

První liga bude podle jeho slov pro Hodonín výzvou, aby prokázal svoji kvalitu a dokázal se do interligy vrátit.