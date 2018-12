Čas překonat Wigginse? Campenaerts chce v hodinovce pokořit svůj idol

Od Jamese Moora, který v roce 1873 stanovil první rekord v hodinovce na 23,3 kilometru, se toho dost změnilo.



Přes Fausta Coppiho, Jacquese Anquetila, Eddyho Merckxe a další se rekord v průběhu let neustále posouval. Díky vyspělé technice, lepšímu stravování a příhodnějším podmínkám se přiblížil až na hranici 55 kilometrů.

Hlavně díky siru Bradley Wigginsovi, vítězi Tour de France, mistru světa v časovce a olympijskému šampionovi na dráze.

Jeho 54 526 metrů je momentálně měřítkem všech věcí. Už tři roky se mu nikdo nepřiblížil. A nyní to chce Victor Campenaerts napravit.

TRIO NEJLEPŠÍCH. Uprostřed mistr světa Rohan Dennis, vlevo druhý Tom Dumoulin a třetí Victor Campenaerts.

„Nikdy jsem neměl žádný idol, ale kdybych měl někoho jmenovat, bude to Bradley. Je to opravdová osobnost i mimo cyklistiku a má rád extrémy. Vyhrál olympijské zlato na dráze, titul na Tour a mistrovství světa v časovce a hodinovku. A navíc má rock´n´rollový vzhled! Byla by pro mě čest ho překonat,“ má jasno Campenaerts.



Dlouho spala

Není to přitom tak dávno, když hodinovka spala v zapomnění.

V osmdesátých a devadesátých letech minulého století totiž nastala éra super kol.

To nejlepší sestavil Chris Boardman, který v Manchesteru použil kolo, na kterém v podstatě ležel - díky tomu dostal přezdívku Superman. Za hodinu tehdy ujel neuvěřitelných 56 375 metrů.

A tak trochu tím způsobil úpadek zájmu o tradiční cyklistickou disciplínu.

Až v posledních letech se Mezinárodní cyklistická unie k těmto monstrózním kolům otočila zády.



V roce 2014 vydala nová regule, která disciplínu oživila. Nastala nová éra hodinovky. Stíhačské kolo je nyní hodně podobné tomu časovkářskému.

„Hodinovka je tak dostupná pro mnohem větší množství závodníků. O další posunutí hranice světového rekordu může přemýšlet daleko víc cyklistů než dříve,“ řekl Brian Cookson, bývalý prezident UCI, který měl celou záležitost na starosti.

Ze světových tabulek tak zmizela jména jako Moser, Indurain, Obree nebo Rominger, kteří rekord v hodinovce vylepšovali před Boardmanem rovněž na prazvláštních kolech.

A příležitost dostala jiná.

Jako porodit dítě

Rekord v hodinovce okamžitě posunul Jens Voigt, po něm Matthias Brändle, Rohan Dennis, Alex Dowsett a naposledy Bradley Wiggins.

„Když jsem sledoval Chrise Boardmana, jak se vydává pro rekord, inspirovalo mě to sednout na kolo. Teď chci to stejné udělat pro příští generace,“ plánoval před startem.

Na londýnském olympijském velodromu posunul metu na 54,526 metru. Chtěl překonat 55 kilometrů, ale hluboká krize po 45 minutách ho přibrzdila.

„Dnes jsem se dostal nejblíž k pocitu, jaké to je porodit dítě. Bylo to mučivé a jen počítáte minuty do konce,“ citoval Wigginse deník The Telegraph. „Vždycky se srovnávám s cyklistickými velikány a jsem tak rád, že jsem nyní v jejich společnosti.“

„Opravdu jsem spokojený. Chtěl jsem rekord posunout co nejvíc mimo dosah ostatních,“ hlásil populární Wiggo.

Britský cyklista Bradley Wiggins a jeho vítězná gesta po překonání rekordu v hodinovce.

A to se mu povedlo.



Už tři roky svítí jeho jméno na prvním místě. Šest mužů se ho snažilo překonat, žádný se mu ani nepřiblížil.

Nejblíže byl teprve devatenáctiletý Mikkel Bjerg (dvojnásobný mistr světa do 23 let), který letos v září ujel 53 730 metrů. I tomu ale k Wigginsovi chyběl necelý kilometr.

Nutno říct, že kromě Bjerga prozatímní vyzyvatelé nepatří mezi časovkářskou špičku.

Ne tak Victor Campenaerts.

Wiggins mu věří

Na konci září si to ve švýcarském Grenchenu vyzkoušel nanečisto. Měl za sebou Vueltu i světový šampionát, kde bral bronz v časovce.

Po celé sezoně musel být značně unavený, přesto zvládl jet 30 minut průměrem 54,8 kilometru, v posledních čtyřech kolech navíc zvýšil rychlost na 60 km/h. „Byl to pozitivní test,“ usmíval se. „Samozřejmě si uvědomuju, že 60 minut je něco jiného než 30 minut, ale je to dobrý ukazatel.“

Kdyby nebyl, odložil by svůj pokus o překonání Wigginse až za olympiádu v Tokiu. Takhle ho chce uskutečnit už začátkem příštího roku.

„Hodinovka je mým velkým cílem. A jsem hrdý, že mi Bradley Wiggins věří, že můžu jeho rekord překonat. Bude to těžké, ale už jsme toho pro úspěch spoustu udělali,“ říká.

Ano, opravdu. Když britský šampion viděl výsledky Campenaertsových testů, okamžitě měl jasno.

„Doufám, že Campenaerts můj rekord překoná,“ říká vítěz Tour. „Myslím, že může překonat 55 kilometrů. Je to dobrý cyklista a skvělý člověk. Bylo by to také dobré pro cyklistiku, kdyby zájem o hodinovku nepohasínal. Bylo by to zdravé pro náš sport.“



O vymazání Wigginsova času se chce Campenaerts pokusit v Mexiku poté, co bude týdny trénovat v africké Namibii.

„Vím, že na to mám, ale zároveň nesmím být až moc sebevědomý. Na jaře uvidíme,“ říká.

A kdyby rekord opravdu překonal? Dlouho králem disciplíny zůstat nemusí.

Na další pokus se totiž chystá i Rohan Dennis - současný mistr světa v časovce.