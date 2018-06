Na favorizované Němky platil servis, shodly se Sluková s Hermannovou

„Když jsme se na kurtu objímaly a slavily, byl to moc hezký moment. Ta pozitivní energie šla tak cítit, že jsem Maki říkala: Pojďme si to užít,“ řekla Barbora Hermannová po čtvrtfinálové výhře nad Němkami Chantal Labpoureurovou a Julii Sudeovou 2:0 (17, 15).

V nedělním semifinále se utkají s dalšími Němkami – Bieneckovou a Schneidorovou, které vyřadily Brazilky Agathu a Dudu 2:1 (-15, 16, 13). Druhou dvojici tvoří Němky Borgerová a Kozuchová a Kanaďanky Bansleyová, Wilkersonová.

Hermannová se Slukovou prošly přes druhý tým světového žebříčku, přes největší favoritky. „Ale i v dalších zápasech to bude boj na život a, jak se to říká..., na smrt. Chtěla jsem říct a na krev, ale to mi tam nějak nesedělo,“ usmála se Markéta Sluková.

Do čtvrtfinále Češky vletěly a hned vedly 5:0. „Jen jsem stála u sítě a slyšel a koukala, jak Maki kolem mě a nade mnou švihá servis, takže to výborně rozjela,“ pochvalovala si Hermannová. „Odzbrojila Chantal (Labouereurovou) od jejího řvaní a sebevědomí, které docela má. Podařilo se nám ji hned od startu ubránit, takže jí chvíli trvalo než se rozehrála.“

Češky se shodly, že právě dobrý servis byl základem jejich úspěchu. „Jím jsme je docela tlačily, takže se, aspoň jak si myslím, neměly na čem chytit,“ uvedla Hermannová. „To je na ně podle mě hodně silná zbraň,“ dodala Sluková.

Už postup mezi nejlepší čtyři dvojice je úspěchem. „Ale i když už můžeme být spokojené, chci jít ještě dál,“ prohlásila Markéta Sluková. „My vždycky říkáme, že náš cíl je top desítka. Postup ze skupiny je to první a vše nad ním záleží na losu a všech možných faktorech, na tom, jak se nám zadaří a teď jdeme nahoru, a tak strašně doufám, že nějakou placku odsud odneseme. A doufám, že tu nejkrásnější.“