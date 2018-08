Jako vyhrát Wimbledon. Češky si užívají panovnictví nad světovými písky

Probudila se jako aktuální světová jednička. „Věděla jsem to dopředu, ale musela jsem to vidět černé na bílém, pořád tomu nevěřím,“ přiznává. „Snila jsem o tom od doby, co jsem začala hrát. I když jsem se tomu letošní sezonu blížily, připadalo mi to strašně vzdálené,“ dodává plážová volejbalistka, která hraje v páru s Barborou Hermannovou.

Na čelo žebříčku se Češky vyhouply díky víkendovému triumfu na turnaji kategorie Major ve Vídni. „Je to stejné, jako kdyby tenista vyhrál Wimbledon,“ srovnává kouč Češek Simon Nausch.

Parádní atmosféra, vrchol letní sezony, špičkové obsazení. Češky v play off vyřadily hned čtyři páry, které najdete ve světové desítce (a ten pátý byl jedenáctý).

„Je to skvělý úspěch, že Česko vede žebříček a jsme před velmocemi jako Brazílie, USA nebo Německo,“ žasne blonďatá Češka. A její kouč a manžel v jedné osobě Nausch podotýká, že čerstvé světové jedničky ještě mohou růst. „Holky jsou na tom dobře herně i mentálně a uvědomují si, co znamená být top hráč,“ poví rodák z Vídně. „A možná to bude znít namyšleně, ale jsem šťastný, že můžu říct: Ve Vídni jsme nebyli ani na 90 procentech výkonnosti, kterou mám v hlavě,“ tvrdí Nausch, jenž mezi špičku dostal svoji dlouholetou partnerku po boku Kristýny Kolocové.

Někdo nás může vyšoupnout

Od propíraného rozpadu oblíbeného páru Kiki a Maki uplynuly tři roky. S mladší a vyšší Hermannovou se zkušená třicátnice zlepšuje sezonu od sezony, což dokresluje i nejlepší postavení na světovém žebříčku v historii českého beachvolejbalu. „Dál se ale držíme našeho plánu a nebudeme dělat vše pro to, abychom se viděli první na papíře,“ podotýká Nausch Sluková.

3 roky tvoří Markéta Nausch Sluková dvojici s Barborou Hermannovou. 30 let oslavila před pár týdny zkušenější Sluková, její kolegyně je o 2,5 roku mladší. 40 tisíc dolarů dostaly Češky za triumf ve Vídni, který z nich učinil první pár světa.

I proto světové jedničky z Česka vynechávají bodově štědře dotovaný turnaj v Moskvě, který startuje zítra. „Může se stát, že nás někdo vyšoupne a spadneme na třetí místo,“ připouští Nausch Sluková. „Postavení bereme jako bonus, který ocení hlavně volejbalová komunita.“

Ano, panovnictví nad světovými písky nebude plnit titulní strany domácích deníků, ani Češkám nevynese pohádkové jmění. Na to je plážový volejbal (nejen) v tuzemsku při porovnání s dalšími sporty stále spíše trpaslíkem.

Přesto jde o zaznamenáníhodný počin. Vždyť zkuste vyjmenovat, kolik světových jedniček vygeneroval český sport za poslední roky v zavedených letních olympijských disciplínách, kde jsou bernou mincí dlouhodobé žebříčky?

Není náhoda, že si vybavíte pouze tenistky – Květu Peschkeovou či Lucii Šafářovou ve čtyřhře. A především ranařku Karolínu Plíškovou, která loni touto dobou vládla ženskému singlu.

„Zájem o Karolínu v očích veřejnosti stoupl, ale nejde říct, že bychom okamžitě registrovali abnormální zájem ze strany sponzorů,“ poznamenává její manažer a manžel Michal Hrdlička. „Spíš to má dlouhodobější efekt a status světové jedničky – byť třeba bývalé – je velmi silný v oblasti marketingu. Soupeřky mají respekt, organizátoři jsou vstřícnější.“

Medaile, které pomáhají

I to je odměna za pohodu, kterou si Nausch Sluková s Hermannovou drží. V červenci získaly bronz na mistrovství Evropy, v červnu zase opanovaly turnaj Světové série v ostravských železárnách.

„Ve špičce se pohybují od loňska, ale jejich poslední medailové výsledky upevňují naši pozici při vyjednávání se stávajícími i novými sponzory,“ sděluje výkonný ředitel Petr Hercík ze Sport Investu, který aktuální beachvolejbalové vládkyně zastupuje. „Troufnu si říct, že v marketingovém potenciálu jsou holky mezi českými sportovci v Top 10. Navíc jsme olympijský národ a o hrách se bude mluvit čím dál víc.“

Sběr bodů do olympijské kvalifikace startuje na podzim a Tokio 2020 je největší výzvou Češek – Hermannové bude 29 let, její parťačce 32. „Kolem třicítky už máte spoustu zkušeností a fyzicky vás ještě nemusí výrazněji limitovat zranění,“ uvědomuje si Nausch Sluková, která se může s kolegyní minimálně týden před usínáním kochat pohledem na světový žebříček.

„Je to pomíjívé, ale může to alespoň sloužit jako super reklama pro český beachvolejbal. Může to motivovat budoucí hráčky nebo sponzory. A když odejde naše generace nebo budeme mít rodiny, můžou po nás přijít další dobré páry.“