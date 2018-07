Holandský král Herlings je odhodlaný v Lokti na motorce uspět

„Trať doznala několik málo změn, a to především pro zvýšení bezpečnosti jezdců,“ vysvětluje ředitel závodu Zdeněk Dvořák. „Několikaměsíční přípravy na letošní podnik mistrovství světa právě vrcholí, a tak bychom k nám do Lokte rádi pozvali všechny sportovní fanoušky a příznivce adrenalinu. Diváci se opět mohou těšit na světovou motokrosovou špičku včetně českých jezdců,“ zve Dvořák do Loketských serpentin.



Na koho se tedy můžeme letos těšit?

V královské třídě MXGP je k nezastavení holandský rychlík Jeffrey Herlings (KTM, 583 bodů), a to i navzdory tomu, že musel kvůli zranění vynechat 11. velkou cenu Itálie. Nakonec se ale brzy zotavil, vrátil se a dvojzávod v Indonésii k překvapení všech celkově vyhrál.

Devítinásobný mistr světa Ital Antonio Cairoli (KTM, 559 bodů) se pochopitelně také velice snaží, má vynikající startovní manévry, ale ani to na rychlého Holanďana prostě nestačí.

Herlings je odhodlaný to letos dotáhnout do zdárného konce, na dráze je to vidět, a pokud se něco nepřihodí, třeba další zranění, těžko ho někdo zastaví.

Za touto dvojicí je poměrně velká mezera, a tak si to ve zbývajících závodech o celkový bronz nejspíše rozdají Belgičan Clement Desalle (Kawasaki, 447 bodů), exmistr světa Slovinec Tim Gajser (Honda, 410 bodů), další bývalý šampion Francouz Romain Febvre (Yamaha, 400 bodů), nebo jeho krajan Gautier Paulin (Husqvarna, 389 bodů).



Češi v královské MXGP

Z českých zástupců se v Lokti divákům v hlavní kubatuře představí lídr domácího šampionátu - Martin Michek (Buksa/Ados KTM Team), který očekává, že dorazí hodně fanoušků, kteří budou v areálu fandit.

„Na závod se moc těším, naskočit do rozjetého kolotoče mistrovství světa nebude nijak jednoduché, ale budu chtít nejdříve v sobotu zajet dobrý čas v kvalifikaci a druhý den se porvat o dobré umístění, zaručující světové body. Ale hlavně abychom si to v Lokti společně všichni užili,“ usmívá se Martin Michek.

Druhým z reprezentantů na startu MXGP v Lokti bude Západočech Petr Smitka (HAAS RT), který se opět dostal po zranění do dobré formy. V každé světové třídě mají Češi k dispozici dvě divoké karty.

Velká cena ČR v Lokti Program SOBOTA: Tréninky (od 9.50 do 14.40), EMX300 závod 1 (15.25), MX2 kvalifikační závod (16.25), MXGP kvalifikační závod (17.10), EMX65 závod 1 (17.50), EMX85 závod 1 (18.25) NEDĚLE: EMX300 závod 2 (8.45), EMX65 závod 2 (9.50), MX2 Warm-Up (10.25), MXGP Warm-Up (10.45), EMX85 závod 2 (11.30), MX2 závod 1 (13.15), MXGP závod 1 (14.15), MX2 Race 2 (16.10), MXGP závod 2 (17.10)

„Ostatní, kteří se přihlásí, budou tedy na takzvané čekačce,“ vysvětluje k aktuální nominaci pro Loket nejen do závodu MXGP Jiří Čepelák, manažer seniorské motokrosové reprezentace.

„Startovní listina bude i letos plná zvučných jmen, my budeme pochopitelně držet palce českým zástupcům,“ povzbuzuje Jan Šťovíček, prezident Autoklubu ČR, který je hlavním partnerem mistrovství světa v Lokti.

„Je to jeden z nejprestižnějších podniků v České republice a právem na něj můžeme být hrdí. Je velká čest pořádat tak významný podnik u nás a pracujeme na tom, aby tomu tak bylo i v budoucnu. O jeho důležitosti a kvalitě svědčí mimo jiné i letošní účast prezidentů zahraničních federací a nejvyšších představitelů FIM a FIM Europe. Není náhodou, že byl tento podnik několikrát oceněn jako nejlepší závod mistrovství světa,“ chválí Jan Šťovíček pořadatele v Lokti.

A jaký bude letošní program Velké ceny České republiky v motokrosu? Sobota nabídne tréninky, první jízdy tříd EMX300, 65ccm a 85ccm a kvalifikace tříd MXGP a MX2, v neděli přijdou na řadu druhé jízdy EMX300, 65ccm a 85ccm a samozřejmě obě finálové jízdy MXGP a MX2.

Na páteční i sobotní večer je také připravena motokrosová party a v sobotu večer pak i tradiční velkolepý ohňostroj.