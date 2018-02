Kluby nám tu rozhodnou, kdo bude na mistrovství světa, zuřil finský kouč

Nový formát kvalifikací na evropské a světové šampionáty v basketbalu zkrátka reprezentační manažery a trenéry stále trápí.

Muži teď mají rozehrané boje o světový šampionát 2019 v Číně a po termínových neshodách mezi Mezinárodní basketbalovou federací FIBA a šéfy Euroligy v nich většině týmů chyběly hlavní hvězdy.

Jenže Dettmanna štve hlavně to, když z tohoto pravidla vznikají výjimky. Vezenkov je jednou z nejvýraznějších. Finům nastřílel 28 bodů, doskočil 10 míčů a ti se na výhru 75:70 museli nadřít víc, než chtěli.

A Dettmann byl po vítězném zápase nepřekvapivě naštvaný.

„Euroligové kluby vlastně rozhodují o tom, kdo postoupí na mistrovství světa. Zatímco Bulharsku pustí Barcelona Vezenkova, nám do stejného zápasu Koponena ne. V minulém okně CSKA Moskva uvolnil ruské hráče, ale Francii už Nanda De Cola ne,“ popisuje manžel někdejší české reprezentantky Mirky Jarchovské, co jej trápí.

„Tvrdí se, že by FIBA měla změnit kvalifikační systém, ale mně to nepřijde jako správné řešení. Euroliga je přední značka našeho sportu, ale její vedení by mělo pochopit, že se střílí do vlastní nohy, když řídí kluby takovýmto způsobem,“ rozlítil se kouč Finů po zápase.

Nutno dodat, že Rusko a Francie hrají stejnou skupinu a jsou přímými konkurenty v boji o postup na světový šampionát, navíc jejich skupina se bude v další fázi slučovat s tou finskou, vzejdou z ní tedy i soupeři Česka.

Bulharský tahoun Saša Vezenkov střílí na finský koš. Bulharský lídr Saša Vezenkov (v červeném) se v duelu s Finskem prosazuje přes Alexe Madsena (20) a Shawna Huffa.

Situace kolem Vezenkova přitom nebyla vůbec jednoduchá. Dvaadvacetiletý střelec nalétal v minulém týdnu ohromnou porci kilometrů, když nejdřív zamířil na sraz národního týmu už před prvním zápasem s Čechy, po zdravotních problémech pivota Pierra Orioly byl však Barcelonou povolán na páteční euroligový zápas s Realem Madrid. Hned poté odletěl do Helsink na bulharský souboj s Finy.

Vezenkov si tohle všechno dovolit mohl a Koponen mezitím tvrdnul v Katalánsku, přestože hraje v poslední době minimálně. To se pak rozezlení Henrika Dettmanna není co divit.

Jaycee Carroll (vpravo) z Realu Madrid útočí kolem Petteriho Koponena z Barcelony.

Dettmann by jako další příklad klidně mohl použít Fenerbahce Istanbul, které původně vyhlásilo, že reprezentanty pouštět nebude, přitom od začátku v kvalifikaci hraje za Turecko kapitán Melih Mahmutoglu. A v únoru se k němu přidal i vytížený rozehrávač Bobby Dixon. Reprezentanti ostatních zemí však Fenerbahce neopustili.

Anebo Panathinaikos Atény - na jeden ze zápasů pustil své pivotmanské duo Thanasis Adetokunbo a Jan Vujukas pro potřeby řeckého výběru. Cizinci i v tomto případě měli smůlu...