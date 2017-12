Ostravská volejbalistka Kojdová si na pohár vzala dovolenou

Z Heleny Kojdové je účastnice zájezdu. Tři dny dovolené věnovala tomu, aby jela s týmem autobusem přes 700 kilometrů do Chorvatska k dnešnímu utkání třetího kola Challenge Cupu.

Žádný problém v tom nevidí.

„Dovolenou jsem si šetřila, protože jsem věděla, že letos pojedeme někam k pohárovému zápasu. Volno jsem měla v práci nahlášené dopředu,“ řekla Helena Kojdová.

Přece jen, nemáte o dovolené jinou představu?

Jiná dovolená by byla také fajn, ale do Ostravy jsem se po zranění vrátila s tím, že jsem věděla, co mě čeká.

Co víte o soupeřkách z Osijeku?

Od trenéra jsme dostaly nějaké statistiky, ale jejich hru určitě ještě probereme podrobně.

Ostravanky v minulém ročníku Challenge Cupu snadno přešly přes chorvatskou Poreč, dvakrát ji porazily 3:0. Bude to podobné?

To netuším, ale nesmíme soupeřky v žádném případě podcenit. Chceme uspět. Věřím, že to zvládneme a projdeme do dalšího kola.

Vy jste předchozí sezonu vynechali kvůli přetrženým vazům v koleně. Už jste v pořádku?

Občas se koleno ozve, občas bolí. Ale jak často skáču a dopadám na něj, tak se není co divit.

Co pro vás bylo při návratu na hřiště po zranění nejnáročnější?

Zase si zvyknout na ten režim. Už jsem se cítila v pohodě, ale trápila mě představa, že bych měla vyskočit a na tu nohu dopadnout. Nějakou dobu trvalo, než jsem se do toho dostala.

Projevila se dlouhá pauza na vaší hře?

Spíše jsem tu přestávku vnímala tak, že mi celkem prospěla. Měla jsem čas věnovat se sama sobě a hlavně jsem pořádně posilovala. Dlouho jsem nemohla dělat nic jiného, než chodit do posilovny. Na začátku sezony jsem se cítila velmi dobře, kondičně jsem byla připravená. Pokud jde o volejbalové věci, tak postupně jsem je oživovala a dostávala se do nich.

V extralize jste po deseti kolech třetí, což po tom, co z Ostravy odešly čtyři hráčky základní sestavy, čekal málokdo. Překvapilo i vás, jak se družstvu daří?

Musím přiznat, že trochu ano. Čekala jsem, že budeme mít větší problémy s týmy, které v průběhu přípravy hlásily posily, a my jsme pořád byly ve fázi hledání hráček. Ukázalo se však, že jsme na tom dobře a že i v této sezoně můžeme bojovat o nejvyšší příčky.

Vy jste se do týmu vrátila místo vaší sestry Petry, která zamířila do Vanadiovou Nancy. Její tým je desátý z dvanácti. Jak se jí vede?

Ve Francii se jí líbí, ale bohužel se po dlouhé sezoně v reprezentaci potýká se zraněními. Doufám, že se dá dohromady a její tým bude hrát o vyšší příčky.

Na Vánoce se uvidíte?

To ano. Přijede.