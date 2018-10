Derby házenkářek. Kynžvart dal dohromady družstvo žen a vyzve Cheb

Ženská házená v nejzápadnějším okrese republiky zažívá boom. K tradiční chebské baště se letos přidal Sokol Lázně Kynžvart. Po osmačtyřiceti letech, co se házená v Kynžvartu hraje, dali dohromady ženskou kategorii a hrají západní skupinu druhé ligy.

Sokol Lázně Kynžvart

Až na pár výjimek, což jsou starší dorostenky a z Chebu přestoupivší Adéla Pilmajerová, se jedná o holky, které kdysi hrávaly a momentálně už nehrály.

„Na začátku roku jsme je dali dohromady, oznámili, že budeme stavět halu a jestli se nechtějí vrátit ke svému koníčku. Dali jsme dohromady dvacet holek, které trénují, a přihlásili se do soutěže,“ vysvětluje Vladimír König, předseda oddílu a trenér družstva žen Sokol Lázně Kynžvart. Právě absence sportovní haly v místě je trochu problém, ale nová už má po kolaudaci a v polovině listopadu by mohla začít sloužit.

Proto zatím hrají ve Františkových Lázních, kde také trénují stejně jako ve Skalné. Cíle, jež jsou dva, jsou v Lázních Kynžvart skromné. „Jedno je přání, dohrát všichni zdraví, a druhý cíl je, aby ženská složka byla dobrým vzorem pro mládež,“ říká König.

Tomu odpovídá i přístup k sobotnímu derby s Chebem. „Jestli vyhrajeme, není pro nás v této chvíli prioritou, nicméně se připravujeme zodpovědně, rádi bychom, aby zápas byl pěkný, náš výkon dobrou prezentací, ale výsledek neprožíváme,“ prozrazuje trenér.

Díky dobré propagaci jezdí skalní fanoušci i do Františkových Lázní, na sobotu se očekává dobrá sportovní atmosféra.

Sokol Lázně Kynžvart má za sebou ve druhé lize zatím odehrány čtyři zápasy, se třemi jsou spokojeni, pouze domácí porážka s Pískem 21:38 už podle výše skóre není ke chlubení. „Výsledek napovídá, že jsme absolutně propadli. Holkám bych hlavně vytknul přístup a zaleknutí. V zápase se projevilo, že se mají sportem bavit, což neudělaly,“ kritizuje Vladimír König.

První utkání s Vršovicemi B i přes porážku 15:20 bylo povedené. „Hezká házená a souboj, otevřený boj až do konce,“ pochvaluje si trenér. V Ústí nad Labem získal Sokol Lázně Kynžvart první body za výhru 35:31, ač na začátku prohrával 1:5. „Říkal jsem si, že jsme se asi ještě neměli přihlašovat do soutěže. Nakonec to byl krásný zápas, oba týmy do toho daly všechno, výsledek se přeléval z jedné strany na druhou a nakonec se rozhodlo v posledních deseti minutách v náš prospěch,“ přiznává König.

Naposledy prohrály na palubovce Astry Praha 26:32. „S tím jsme také spokojeni, ač se nám zranila jedna z nejlepších hráček Anna Petrášková a bude čtrnáct dní chybět. I díky tomu ten zápas měl takový vývoj, že jsme nakonec prohráli o pár gólů,“ dodává Vladimír König.

FK Hvězda Cheb

V letošní sezoně se Chebu vůbec nevede, v úvodních čtyřech zápasech ani jednou nebodoval. Důvodem je obrovská spousta zraněných hráček.

V duelu s Pardubicemi (15:33) se zranila Veronika Pecháčková, kvůli vymknutému kotníku bude měsíc chybět. Namoženou klíční kost měla Martina Frťalová, u ní je ještě otazník. Petra Muchanová se zranila hned v úvodu soutěže. Otazník je nad Michaelou Čabradovou, která měla vodu v koleni v naposledy se zranila při tréninku Kristýna Paulusová. To spolu s předsezonní obměnou kádru je příčinou dosavadních porážek.

„Z důvodu, že nemáme starší dorostenky, musely dvě mladší Lucie Vysoká a Natálie Šimovičová postoupit rovnou do žen. V září začaly další dvě - Klára Aufrichtigová a Kristýna Marjánková, které jsou nové, hrály před deseti lety a než se do toho zase dostanou, potrvá,“ vypočítává Petra Prokopová, vedoucí týmu, trenérka, asistentka i hráčka, kterou by už být nechtěla, ale musí.

Kromě zmíněné prohry s Pardubicemi Cheb podlehl Písku B 19:27, na Astře Praha 13:28 a Kobylisům B 16:33.

„Nejsme spokojeni, to ani nejde. Chtěli bychom získat první body nad Kynžvartem,“ hlásí Prokopová. Lehké to v žádném případě nebude, ale Cheb nemůže myslet jinak. „Budeme se snažit, co to půjde, víme, že Kynžvart posílil o hostující hráčky z Mostu. Velmi se na nás těší a chce vyhrát. Body potřebujeme, ale musí zabrat mladé holky.“

Plány po špatném začátku soutěže jsou v Chebu jasné. „Nechceme zůstat v tabulce poslední a pořád omlazovat. Snad se nám uzdraví hráčky a uvidíme, zda ještě někdo přijde. Vyhrávat chceme,“ dodává Petra Prokopová.