Trenér házenkářů Zubří: Bolí to. Semifinále je pro nás snad zakleté

„Teď to hodně bolí. Semifinále je pro nás snad zakleté,“ zmínil trenér Zubří Andrej Titkov, že také loni v něm jeho celek ztroskotal. Tehdy vypadl s Duklou Praha 0:3 na zápasy.

Podle Titkova neztratilo Zubří sérii v Plzni, ale už v úvodním domácím zápase, který prohrálo v prodloužení. Jeho vítězství ve druhém duelu pak musela potvrdit až odvolací komise svazu těsně před pátečním odjezdem do Plzně.

„Nakoplo nás to, což se ukázalo v sobotním střetnutí,“ prohodil Titkov.

Zubří drželo s domácími krok dvě třetiny zápasu, jenže pak mu soupeř utekl na rozdíl čtyř branek, a přes dílčí korekci prohrálo 22:24. „Doplatili jsme na realizaci brankových příležitostí. Naši gólmani přitom chytali výborně,“ podotkl Titkov.

Do nedělního utkání tak nastoupil jeho výběr s vědomím, že další nezdar znamená konec série. A tlak nezvládl.

„Odehráli jsme nejhorší první poločas za hodně dlouhou dobu. Vůbec jsme se nedokázali koncentrovat na soupeře, nepřistupovali jsme k němu včas a neplnili taktické pokyny,“ shrnul Titkov.

Přestávkové manko čtyř gólů už Zubří nezlikvidovalo a padlo 25:28, ačkoliv domácí nastoupili v neděli bez svého klíčového hráče ofenzivy Ivanceva, jenž pykal za druhou přímou červenou kartu v sezoně.

„V takových chvílích mají nastoupit zkušení hráči, aby se minimálně vyrovnali těm soupeřovým. Tady se to bohužel nestalo,“ posteskl si kouč Zubří, který naopak pochválil mladé hráče. „Klobouk dolů před nimi, jak do toho šli bez zábran.“

Teď mají házenkáři Zubří pět dnů na to, aby se nachystali na start série o třetí místo. Stejně jako před rokem se v ní střetnou s Lovosicemi. Loni je porazili 3:0 na zápasy. Titkov ale na boj o bronz zatím nemyslí.

„Je to čerstvé. Musím si vyčistit hlavu. Jsem mentálně vyčerpaný. Je to moje nejtěžší sezona, a to jsem hrál baráž i o postup do extraligy. Ale vyspíme se z toho,“ ujistil Andrej Titkov.