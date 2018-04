Házenkáři Plzně míří na Duklu. Přivezou postup do semifinále?

Třetí duel se hraje od 16.30 hodin, ve stejný čas by se v neděli znovu v Praze konal čtvrtý duel.

„Doma jsme dokázali to, co jsme si přáli. Ale pořád nám k postupu jeden krok schází. V Praze to bude zase hodně vyrovnaný a vyhecovaný zápas. Hodně bude záležet na psychice a taky na štěstí,“ mínil plzeňský trenér Michal Tonar st.

Kromě Plzně mohou v sobotu dokonat cestu do semifinále i další tři týmy. Zubří, Karviná i Lovosice mají rovněž první mečbol.

Dukla, obhájce titulu, je ve složité situaci. Ale je odhodlaná ještě sérii otočit. „V Plzni jsme nedělali špatné věci, ale doplatili jsme na neproměňování šancí. Pokud v tom budeme lepší, můžeme uspět,“ uvedl kouč Dukly Jan Josef.

Jeho tým je pod tlakem, v sérii už nesmí zaváhat, pokud nechce mít po sezoně. „Myslím, že to bude hlavně o psychické stránce každého hráče, aby se na zápasy správně mentálně připravil. Fyzicky jsme na tom dobře, ale kdokoli z mančaftu si musí poradit sám se sebou. Obava a strach nesmějí zůstat v hlavách. Vyhraje a postoupí ten, kdo bude v této disciplíně silnější,“ uvažoval Josef.

Uplynulý víkend Talent držel v závěrech obou zápasů brankář Štochl, ve druhém duelu nepustil gól posledních dvanáct minut.

„Ale splněno zdaleka nemáme,“ varoval 43letý Jan Štochl, který chytá své poslední play off v kariéře. „V extralize jsem po návratu z Německa druhým rokem. Když počítám loňské finále, s Duklou už mám za sebou deset zápasů. Ty kluky dobře znám, dívám se i na video. Ale stejně je to pak na hřišti vždy o momentálním rozhodnutí. Doma jsem to štěstí měl já, snad to tak bude pokračovat.“

Do Prahy se dnes chystají i plzeňští fanoušci. Ale podle trenéra Dukly domácí prostředí není rozhodující. „Nemyslím si, že pro Plzeň hrálo před týdnem tohle nějakou větší roli. My diváckou převahu stejně nemáme, fanoušky všem ostatním klubům můžeme závidět,“ krčil rameny Josef.