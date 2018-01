Házenkáři budou v Chebu bojovat o domácí pohárovou trofej

Týden před startem jarní části extraligy házenkářů se nejlepší čtyři celky Českého poháru sejdou v Chebu k Final Four. Jedná se o opravdu kvalitní soky, v extraligové tabulce se přes zimu vyjímají v následujícím pořadí: 1. Plzeň, 3. Lovosice, 5. Karviná, 9. Nové Veselí. Pikantností je, že týden po akci se v extralize utkají Nové Veselí s Karvinou. Trofej obhajují Lovosice.

Účastníci Final Four Talent Robstav-M. A. T. Plzeň

* Největší favorit turnaje.

* Aktuálně první celek extraligové tabulky.

* Na probíhajícím mistrovství Evropy v Chorvatsku byl pravá spojka Jan Stehlík. HK FCC Město Lovosice

* Obhájce vítězství v Českém poháru.

* V extralize momentálně třetí.

* Na probíhajícím mistrovství Evropy v Chorvatsku byl levá spojka Jan Landa. HCB Karviná

* V extralize momentálně pátý.

* V semifinále hraje s Lovosicemi, s nimiž loni ve stejné fázi poháru prohrál. TJ Sokol Nové Veselí

* Nejpřekvapivější účastník Final Four.

* Ve čtvrtfinále na palubovce KH Kopřivnice sice prohrál 24:27, ale domácí vítězství 33:29 znamenalo historický postup do finálového turnaje.

* Loni, jako nováček, skončil v extralize devátý, po první polovině letošní sezony je na stejné příčce.

„Jsme připraveni pořadatelsky i organizačně,“ hlásí jeden z členů chebského pořadatelského týmu Josef Heřmánek.

V hale nová palubovka

Kvůli televiznímu přenosu se do chebské haly položila speciální palubovka, která se používá při významných příležitostech a putuje po republice. Naposledy byla využita koncem minulého roku při Final Four Českého poháru házenkářek v Jindřichově Hradci a před dvanácti dny v Mostě na utkání poháru EHF žen Baník Most – Larvik (21:21).

Final Four ČP házenkářů se hraje v Chebu, kde hrála pouze ukázkově extraligu Plzeň se Zlínem skoro před dvěma lety (6. února 2016). Jinak se vrcholová mužská házená v Chebu nikdy neobjevila.

„Těšíme se, bude to něco nového. Je rozdíl mezi mužskou a ženskou házenou. V Plzni se tenkrát opravovala sportovní hala, proto se hrálo u nás a padlo strašně málo branek,“ vzpomíná Heřmánek.

Účastníci budou pouze hrát

Ani skutečnost vstupu na neorané pole nedonutila účastníky turnaje ke změně zaběhnutých schémat přípravy na zápasy.

„Nebudou zde déle, nikdo si neplánoval tréninkovou jednotku před turnajem. Najedou až na zápasy, v Chebu mají zajištěné ubytování,“ potvrzuje člen chebského pořadatelského sboru. Nicméně nemá strach z návštěvy, která by mohla dosáhnout minimálně stejných čísel jako na listopadovém turnaji o Štít města Chebu ženských reprezentačních družstev.

„Doufám, že se diváci přijdou podívat na špičkovou mužskou házenou a udělají si obrázek rozdílu mezi ženskou, kterou v Chebu vídají a vídávali, a mužskou házenou. Doufám, že k návštěvě přispěje i úspěch reprezentace na mistrovství Evropy. Vždy, když se něco povede, nastane boom. Přijede špička české mužské házené,“ láká Heřmánek. A ono se povedlo, česká mužská házenkářská reprezentace psala úžasný příběh skvělými sportovními výsledky na mistrovství Evropy v Chorvatsku, kde ještě ve středu držela naději na postup do semifinále.

Program semifinále

sobota 27. 1.

17.00 hodin HCB Karviná – HK FCC Město Lovosice

19.00 hodin Sokol Nové Veselí - M. A. T. Plzeň neděle 28. 1.

13.00 hodin utkání o 3. místo

15.00 hodin finále

Z celé republiky

Sami účastníci nezvažovali možnost být v Chebu déle, aby si „osahali“ halu. A to i z 574 kilometrů vzdálené Karviné.

„Svaz určil pořadatelství do Chebu a má k tomu určitě svoje důvody. Uvažovali jsme o tom, že bychom si tam třeba zahráli nějaký přátelák, ale nakonec jsme od toho upustili. Nemyslím, že by to byl hlavní problém,“ přiznává karvinský trenér Marek Michalisko, že je pořadatelství Final Four trochu zaskočilo. Zato lovosický Vojtěch Srba má strach z atmosféry v Chebu. Ta se mu loni v Maloměřicích pramálo líbila. „Respektujeme rozhodnutí svazového vedení. Jen mám strach, aby to nedopadlo jako loni v Maloměřicích. Jinak ale osobně proti Chebu nic nemám. Nepřijedeme dříve, máme to relativně blízko.“

Mimo zápasy je připraven doprovodný program. „V sobotu od 9.00 do 15 hodin je turnaj malých holčiček a v neděli před zápasy o umístění bude duel našich mladších žaček s Talentem Plzeň,“ jmenuje Josef Heřmánek. Největším překvapením z účastníků Final Four je Nové Veselí.

„Pro nás je to obrovský úspěch a historická událost. Nikdy jsme v poháru takhle vysoko nebyli. Radujeme se i kvůli tomu, že jsme jeden zápas od vstupu do evropských pohárů. Pro nás je obrovskou motivací pokusit se o to,“ uvedl trenér házenkářů z Vysočiny Pavel Hladík možnost finalistů podat přihlášku do Evropy.

To nejlepší

Na evropský pohár by neřekla „ne“ ani Karviná. V semifinále ji čekají Lovosice. „Měli jsme je i loni v semifinále, známe se a nemáme se čím překvapit, bude to o momentální formě a možná i troše štěstí. Udržovali jsme se v herním vytížení přátelskými zápasy a turnajem v Polsku,“ říká Marek Michalisko, trenér Karviné.

Lovosice titul obhajují a chtějí obhájit. „Pohár bereme se vší vážností, budeme se snažit v semifinále uspět a porvat se o obhajobu. Los vyšel tak, jako by to bylo play-off. Za úspěch považujeme jedině vítězství, a k tomu je potřeba dvakrát vyhrát,“ míní Vojtěch Srba, sportovní ředitel a zastupující na přechodnou dobu trenéra Milana Berku, který se zotavuje po operaci kyčle.

Čtvrtí do party

Čtvrtým do party jsou Plzeňáci. Vedoucí tým extraligy je také největším favoritem. Postup si zajistil jako poslední.

Až těsně před Vánoci si z Jičína přivezl nejtěsnější výhru a doma postup v poměrném klidu pojistili osmibrankovou výhrou. „Byl to náš cíl. Jsem rád, že jsme rok zakončili vítězně,“ usmíval se kouč Talentu Robstav-M. A. T. Plzeň Michal Tonar. „V Chebu chceme postoupit do finále, abychom se mohli poprat o pohárový triumf, který klukům loni utekl. A vidím i možnost kvalifikovat se s předstihem do evropských pohárů.“