Házenkáři Brna vsadí na patrioty, v zimě cílí na jednu posilu

Po překotných změnách během posledních týdnů, kdy SKKP Handball Brno odvolal kouče Jozefa Hantáka, aby díru zalepil napřed hrajícím trenérem Jiřím Havlátem a pak teprve na uvolněné místo přivedl trenéra „na plný úvazek“ Aleše Kořínka, desátému mužstvu nejvyšší soutěže vykouzlí úsměv na tváři i to, když vyhraje dvakrát po sobě.

Vzhledem k tomu, že právě to se jim v polovině prosince podařilo, mohou extraligovou pauzu vyhlížet s relativním optimismem.

„S týmem jsem krátkou dobu, a je tedy brzy na objektivní hodnocení. Ale všeobecně si myslím, že je tým v dobrém sportovním stavu. Což se ukázalo již během prvních tréninků a také ve dvou posledních domácích utkáních,“ bilancoval Kořínek poté, co Brňané pod jeho vedením porazili o víkendu silné Lovosice 32:29.

Dvě výhry v řadě (předtím zdolali doma také Karvinou) si připsali poprvé od konce září, kdy byla sezona teprve na začátku. Od té doby se trápili.

„V létě jsme tvořili novou koncepci, kádr jsme měli - myslím si - na špičku tabulky. Věřili jsme, že s trenérem Hantákem jsme měli šťastnou ruku. Bohužel se v sezoně nedařilo cíle naplnit, impulzem byla změna na postu trenéra a nyní tvoříme model fungování znovu. Mám z něho v tuto chvíli dobrý pocit,“ dumá Jan Schneider, sportovní ředitel brněnských házenkářů.

Po slovenském odborníkovi složil nový realizační štáb u extraligového mužstva z trojice patriotů. Jak Kořínek, tak jeho nejbližší spolupracovníci, Jiří Havlát v roli hrajícího asistenta a další pobočník Radim Pernický coby expert na video, mají vztah k regionu.

„To je přidaná hodnota k jejich schopnostem. Do budoucna chceme touto cestou jít i při skladbě hráčského kádru,“ plánuje Schneider.

Nový trenér, v jehož sportovním životopise jsou zaneseny štace v extraligovém Zubří, ženském interligovém Zlíně a u dorostenecké reprezentace, je ve svých prognózách výrazně opatrnější než sportovní ředitel.

„Přestože to může znít jako klišé, je soutěž vyrovnaná a každý může porazit každého. Což dokazuje i pohled na současnou tabulku, kde jsou jen malé bodové rozestupy. Věřím, že se současným kádrem se Brno může reálně ještě posunout směrem k týmům ve středu tabulky. Skutečnost pak ukáže až jarní část soutěže,“ upozorňuje Kořínek.

Až přes zimu dostane čas na případné změny v tréninku a herním systému mužstva, zatím jeho tvář mění pozvolna. S brněnským vedením byl sice v kontaktu, ale jednalo se o angažmá u mládeže. Což se změnilo velmi rychle, když extraliga dospěla do poloviny a v klubu uzrálo rozhodnutí ke změnám. Před Lovosicemi měl Kořínek jen týden na seznámení s kádrem, nyní však házenkáře čeká pauza až do začátku února.

Posledním vystoupením brněnských házenkářů před přestávkou byla včera odveta čtvrtfinále Českého poháru proti Karviné. Po porážce 35:38 v prvním duelu venku Brňané včera domácí odvetu nezvládli a po jasné prohře 27:37 vypadli.

„Na případné změny dosud nebyl prostor, takže jsme se dohodli, že zásadní změny v herním systému dělat nebudeme. Hráči na hřiště přenesli hlavně bojovný a týmový výkon,“ uvedl Kořínek.

Co v Brně plánuje? Momentálně se řeší příchod jednoho hráče do kádru. „Jeden ze zásadních cílů, kterému se chci věnovat, je plnohodnotné herní zapojení většího počtu hráčů do utkání,“ říká.

Vedení klubu si od jeho nástupu a spolupráce s Havlátem a Pernickým slibuje podrobnější taktickou přípravu týmu na zápasy a konkrétní soupeře. „Máme zájem hrát rychlou házenou,“ upřesňuje Schneider.

Kořínkovy cíle jsou o poznání méně konkrétní. „Budu chtít, abychom společně s realizačním týmem a všemi hráči udělali co nejlepší práci, jež přinese v zápasech bodový zisk a současně budeme schopni hrát dobrou hru. Pokud se to podaří, doufám, že budeme všichni spokojeni.“