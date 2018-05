Slávistické házenkářky nepustily Veselí do finále a srovnaly sérii

Obhájkyně stříbra z Vršovic před týdnem podlehly ve Veselí o dva góly, dnes po vyrovnaném poločase (10:10) předvedly dvě klíčové série. První byla tříbranková a v 50. minutě dokonce čtyřgólová. „Zatím jsme udělali jen první krok, v neděli nás čeká druhý. Ten bude ještě daleko těžší,“ řekl kouč Pražanek Richard Řezáč.

Celý první poločas podle něj hrál jeho tým se zataženou ruční brzdou. „Nedostávali jsme se do koncovky. A když už jsme se do ní dostali, tak jsme nastřelili tyč nebo brankařku. Celý poločas jsme doháněli Veselí. Naštěstí jsme si to v šatně vyříkali, holky ze sebe setřásly počáteční nervozitu, která trvala nebývale dlouho, a v poslední desetiminutovce jsme zápas přelomili na svou stranu,“ dodal.